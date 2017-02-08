МИНСК, 9 фев — Sputnik. Первый открытый республиканский Карьерный форум пройдет в столице в среду 15 февраля, сообщили Sputnik в пресс-службе Белгосуниверситета.

БГУ ранее проводил "дни карьеры", на которые приглашал крупнейших белорусских работодателей. В этом году формат мероприятия расширится — на Карьерный форум приглашены студенты и компании со всей страны.

"Направлен форум на содействие в трудоустройстве студенческой молодежи, поиске места для прохождения практики и стажировки, укрепление сотрудничества между университетами и работодателями, а также развитие собственных коммуникативных навыков", — отметили в БГУ.

Как ожидают организаторы, на форум 15 февраля приедут 1200 студентов вузов всех регионов Беларуси. Свои предложения, услуги продемонстрируют около 30 отечественных и международных организаций и компаний.

Кроме классической выставки, в рамках форума пройдут мастер-классы, короткие "тренировки" собеседования и иные форматы общения. Состоится и панельная дискуссия о том, как вузам готовить больше специалистов для бизнеса.

Первый республиканский Карьерный форум пройдет в гостинице "Пекин", время начала — 10:00.