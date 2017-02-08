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Первый республиканский Карьерный форум пройдет в Минске 15 февраля

09.02.2017 15:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Первый открытый республиканский Карьерный форум пройдет в столице в среду 15 февраля, сообщили Sputnik в пресс-службе Белгосуниверситета.

БГУ ранее проводил "дни карьеры", на которые приглашал крупнейших белорусских работодателей. В этом году формат мероприятия расширится — на Карьерный форум приглашены студенты и компании со всей страны.

Первый республиканский Карьерный форум пройдет в Минске 15 февраля
© Sputnik Виталий Тимкив
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"Направлен форум на содействие в трудоустройстве студенческой молодежи, поиске места для прохождения практики и стажировки, укрепление сотрудничества между университетами и работодателями, а также развитие собственных коммуникативных навыков", — отметили в БГУ.

Как ожидают организаторы, на форум 15 февраля приедут 1200 студентов вузов всех регионов Беларуси. Свои предложения, услуги продемонстрируют около 30 отечественных и международных организаций и компаний.

Кроме классической выставки, в рамках форума пройдут мастер-классы, короткие "тренировки" собеседования и иные форматы общения. Состоится и панельная дискуссия о том, как вузам готовить больше специалистов для бизнеса.

Первый республиканский Карьерный форум пройдет в гостинице "Пекин", время начала — 10:00.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках форума студенты смогут найти не только место для прохождения практики или стажировки, но и будущее место работы.

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