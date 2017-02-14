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Радио «Мир» в Беларуси включило микрофон для признаний в любви
14.02.2017 22:56 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Набраться смелости и сказать главные слова. В Минске сегодня признавались в любви на весь мир.
Возможность сказать теплые слова близкому человеку публично минчанам подарило
Участники еще одной акции уверены: танец - красноречивее слов. Они предлагают не только любить, но и не обижать женщин. Под музыку
«Это своеобразный акт поддержки, солидарности с женщинами. Он придаст им хотя бы немного уверенности в себе. Не надо замалчивать проблему, не нужно ее игнорировать. Можно обратиться за помощью. Это очень важно», - подчеркнула организатор танцевального флешмоба Анна Бондаренко.
Такая акция в белорусской столице прошла во второй раз, и неслучайно в самый романтический праздник. Участники подчеркивают: в здоровых отношениях нет места агрессии.
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Коллектив радиостанции подарил влюбленным возможность сказать на весь мир теплые слова дорогим людям.
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