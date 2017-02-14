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Радио «Мир» в Беларуси включило микрофон для признаний в любви

14.02.2017 22:56 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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День святого Валентина в Беларуси отметили с размахом. В городе прошло несколько акций, посвященных празднику, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Набраться смелости и сказать главные слова. В Минске сегодня признавались в любви на весь мир.

«Признаваться любимым никогда не сложно. Нужно это делать каждый день. Но в праздник нужно особенно. Надо ценить, любить и говорить им чаще «люблю», - призывает всех участница акции Галина Суденко.

Возможность сказать теплые слова близкому человеку публично минчанам подарило радио «Мир» в Беларуси. Но сначала нужно было оставить поздравление с Днем всех влюбленных на стене валентинок. Все, кто не прошли мимо и не струсили перед открытым микрофоном, получили подарки.

«Прекрасный праздник. Поэтому мы всем желаем, в первую очередь, мира. Любви, гармонии в отношениях и отлично, весело провести сегодняшний праздник. Мы вас очень всех любим. Услышимся, увидимся на «Мире»!», - поздравил слушателей редактор Радио «Мир» в Беларуси Максим Кужовник.

Участники еще одной акции уверены: танец - красноречивее слов. Они предлагают не только любить, но и не обижать женщин. Под музыку против насилия выступили 20 человек.

«Это своеобразный акт поддержки, солидарности с женщинами. Он придаст им хотя бы немного уверенности в себе. Не надо замалчивать проблему, не нужно ее игнорировать. Можно обратиться за помощью. Это очень важно», - подчеркнула организатор танцевального флешмоба Анна Бондаренко.

Такая акция в белорусской столице прошла во второй раз, и неслучайно в самый романтический праздник. Участники подчеркивают: в здоровых отношениях нет места агрессии.

 
Теги: Минск
 
 
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Коллектив радиостанции подарил влюбленным возможность сказать на весь мир теплые слова дорогим людям.

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