МИНСК, 16 фев — Sputnik. Большинство россиян выступают против продажи Беларуси энергоресурсов по заниженным ценам, свидетельствуют данные Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ опубликовал данные опроса по отношениям России и Беларуси в этот четверг.

Выяснилось, что против скидок на нефть и газ для Беларуси выступают 56% респондентов, а за — лишь 38%. Против скидок в основном выступают россияне 45-59 лет, за предоставление льгот — в возрасте от 18 до 24 лет.

Также оказалось, что против продажи Беларуси энергоресурсов по цене ниже рыночной 60%опрошенных, согласны на это 32%. К слову, знающие о долге официального Минска перед "Газпромом" еще больше против скидок на энергоносители — среди них противники преференций достигают 69%.

Подавляющее большинство опрошенных (78%) высказались за введение визового режима с Беларуси из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран, а сохранить открытые границы хотят лишь 16% россиян. Интересно, что среди россиян 18-24 лет за создание визового режима выступает подавляющее большинство — 89%.

Дружественным государством Беларуси назвали 40% россиян, торговым и экономическим партнером — 35%, а стратегическим — 9%. Около четырех процентов жителей России считают Беларуси конкурентом, а еще три процента — и вовсе противником.