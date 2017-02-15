|
ВЦИОМ: россияне против дешевого газа для Беларуси
16.02.2017 11:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Большинство россиян выступают против продажи Беларуси энергоресурсов по заниженным ценам, свидетельствуют данные Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
ВЦИОМ опубликовал данные опроса по отношениям России и Беларуси в этот четверг.
Выяснилось, что против скидок на нефть и газ для Беларуси выступают 56% респондентов, а за — лишь 38%. Против скидок в основном выступают россияне 45-59 лет, за предоставление льгот — в возрасте от 18 до 24 лет.
Также оказалось, что против продажи Беларуси энергоресурсов по цене ниже рыночной 60%опрошенных, согласны на это 32%. К слову, знающие о долге официального Минска перед "Газпромом" еще больше против скидок на энергоносители — среди них противники преференций достигают 69%.
Подавляющее большинство опрошенных (78%) высказались за введение визового режима с Беларуси из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран, а сохранить открытые границы хотят лишь 16% россиян. Интересно, что среди россиян 18-24 лет за создание визового режима выступает подавляющее большинство — 89%.
Дружественным государством Беларуси назвали 40% россиян, торговым и экономическим партнером — 35%, а стратегическим — 9%. Около четырех процентов жителей России считают Беларуси конкурентом, а еще три процента — и вовсе противником.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего поддерживают идею скидок для Минска на энергоносители россияне в возрасте от 18 до 24 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии