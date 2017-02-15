Столичные правоохранители задержали 43-летнюю минчанку, которая была медработником и долгое время предлагала людям благоприятно решать вопросы за взятки. Она якобы должна была передавать деньги должностным лицам, но присваивала их себе. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.





Сообщается, что женщина рассказывала своим знакомым и коллегам о наличии у нее связей в различных государственных структурах и возможности решить через них нужные вопросы за деньги.

Так, она получала взятки за решение вопросов о досрочном снятии с учета в наркологическом диспансере и получении справок о годности к управлению транспортными средствами. В конечном итоге деньги женщиной присваивались, а вопросы не решались.

Сейчас известно о трех пострадавших, которые в общей сложности передали женщине порядка шести с половиной тысяч долларов. Но правоохранители полагают, что количество пострадавших может быть намного больше.

В отношении задержанной был возбужден ряд уголовных дел: по части 5 статьи 16 («Соучастие в преступлении»), части 2 статьи 431 («Дача взятки»), части 2 статьи 209 («Мошенничество») УК РБ. В настоящее время она находится под стражей.

Если вы пострадали от противоправной деятельности указанной на фотографии женщины либо обладаете какой-либо информацией, правоохранители просят обращаться по телефонам: 8 (017) 398-97-48, 8 (017) 299-05-90, 8 (029) 639-74-82.