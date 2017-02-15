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Столичная медработник предлагала за взятки снимать людей с наркологического учета
16.02.2017 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Столичные правоохранители задержали 43-летнюю минчанку, которая была медработником и долгое время предлагала людям благоприятно решать вопросы за взятки. Она якобы должна была передавать деньги должностным лицам, но присваивала их себе. Об этом
Сообщается, что женщина рассказывала своим знакомым и коллегам о наличии у нее связей в различных государственных структурах и возможности решить через них нужные вопросы за деньги.
Так, она получала взятки за решение вопросов о досрочном снятии с учета в наркологическом диспансере и получении справок о годности к управлению транспортными средствами. В конечном итоге деньги женщиной присваивались, а вопросы не решались.
Сейчас известно о трех пострадавших, которые в общей сложности передали женщине порядка шести с половиной тысяч долларов. Но правоохранители полагают, что количество пострадавших может быть намного больше.
В отношении задержанной был возбужден ряд уголовных дел: по части 5 статьи 16 («Соучастие в преступлении»), части 2 статьи 431 («Дача взятки»), части 2 статьи 209 («Мошенничество») УК РБ. В настоящее время она находится под стражей.
Если вы пострадали от противоправной деятельности указанной на фотографии женщины либо обладаете какой-либо информацией, правоохранители просят обращаться по телефонам: 8 (017) 398-97-48, 8 (017) 299-05-90, 8 (029) 639-74-82.
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Правда, вопросы она не решала, а деньги присваивала себе.
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