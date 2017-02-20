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Гродненский пивзавод возвращен государству

21.02.2017 11:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Гродненский экономический суд принял решение возвратить объект историко-культурной ценности "Комплекс пивоваренного завода" в областном центре в коммунальную собственность, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

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© Sputnik/ Ася Поплавская
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Там пояснили, что прокурор Гродно обратился в суд с иском в интересах государства. Ответчиками по делу выступили две компании – "ЖаВаС-Инвест" и "Экопромэнерго". Основанием для этого послужили результаты проверки, в ходе которой было установлено, что комплекс зданий завода внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси и является памятником архитектуры второй половины XIX века.

В Генпрокуратуре уточнили, что "Экопромэнерго" купило комплекс зданий пивзавода в 2010 году, при этом в 2009 году его состояние было удовлетворительным. При совершении сделки покупатель подписал допсоглашение, по которому он обязался вовлечь это имущество в хозоборот в течение трех лет, благоустроить прилегающую территорию, а также подписать охранное свидетельство. 

"В охранном свидетельстве историко-культурной ценности указано, что собственник обязан обеспечивать сохранность историко-культурной ценности и ему запрещено отчуждать или другим образом передавать право собственности на нее без согласования с областным (Минским городским) исполнительным и распорядительным органом", – отметили в Генпрокуратуре.

Однако "Экопромэнерго" свои обязательства в этой части нарушило. В 2014 году без согласования с местными властями оно заключило сделку с "ЖаВаС-Инвест" о продаже пивзавода. При этом новый собственник уже не нес обязательств по вовлечению купленного имущества в хозоборот и по благоустройству территории. 

По поручению прокуратуры Гродно специалистами института "Гродногражданпроект" здание было обследовано, специалисты пришли к выводу, что оно находится в неудовлетворительном состоянии.

"В связи с неисполнением договорных обязательств и угрозой разрушения объекта, являющегося историко-культурной ценностью, прокурором Гродно в Гродненский экономический суд предъявлен иск о расторжении вышеназванных договоров купли-продажи объекта и возвращении его в коммунальную собственность Гродненского горисполкома", – проинформировали в Генпрокуратуре. 

Этот иск был рассмотрен судом и удовлетворен. Кассационной судебной инстанцией решение суда оставлено без изменения и вступило в силу.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Такое решение принял суд по иску прокурора Гродно против собственника, который, в нарушение своих обязательств, продал признанное исторической ценностью здание...

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