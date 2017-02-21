МИНСК, 22 фев — Sputnik. В течение двух дней 27 и 28 февраля билеты на ряд рейсов Национальной авиакомпании "Белавиа" будут продаваться по 50 евро плюс сборы и таксы, сообщается на сайте авиакомпании.

Акция стартует под лозунгом "Открывай границы". Компания предлагает иностранным гостям воспользоваться возможностью пятидневного безвизового пребывания в Беларуси и специальными ценами на билеты.

Впрочем купить дешевые билеты могут и белорусы, поскольку акция действует при покупке билетов как в Минск, так и из Минска, и только по маршруту туда-обратно.

Приобрести билеты можно будет только на сайте авиакомпании и только на прямые регулярные рейсы. Направления в/из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Тель-Авива, Бейрута в акции не участвуют.

Воспользоваться акционными билетами можно будет лишь в период с 1 марта по 30 апреля. Предполагается, что максимальный срок пребывания в пункте назначения не должне превышать месяца.

Распродажа стартует 27 февраля в 00:01 по минскому времени и завершится в 23.59 28 февраля.