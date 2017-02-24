Министр внутренних дел Игорь Шуневич прокомментировал инцидент со стрельбой в новогоднюю ночь в Минске. По его словам, в действиях сотрудника не усматривается грубых нарушений законодательства, инструкций и методик. Об этом он рассказал в интервью изданию « СБ-Беларусь сегодня ».



Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

«По оценке МВД (подчеркиваю, не Следственного комитета, который ведет расследование), в действиях сотрудника не усматривается нарушений законодательства, наших инструкций и методик… Тут я ставлю многоточие и добавляю: грубых нарушений. Которые могли бы лечь в основу привлечения его к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности», — сообщил глава ведомства.

Он также рассказал, что проводил личную беседу с сотрудником, открывшим огонь.

«Я посоветовал ему факультативно, за счет личного времени уделить внимание своему физическому развитию и психологической готовности к экстренным ситуациям. То есть заняться именно тем, чего ему не хватило в тот момент, когда он попал в сложные стрессовые обстоятельства, заведомо грозящие негативными последствиями. И он эти последствия не смог минимизировать», — рассказал Шуневич.

Напомним, 1 января 2017 года милиционер применил табельное оружие в отношении жильца одной из столичных многоэтажек в Минске. Соседи вызвали милицию на молодую семью, якобы шумно отмечающую праздник. Прибывший сотрудник милиции позвонил в дверь, на площадку вышел хозяин квартиры. По словам милиционера, мужчина напал на него: ударил в живот, завязалась потасовка. Сотрудник милиции был вынужден применить табельное оружие. Первый выстрел был предупредительным, затем милиционер выстрелил еще дважды.

23-летний сержант милиции и 28-летний пострадавший были госпитализированы. У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки. У минчанина сквозные ранения в области груди и левой стопы.

Минчанин был взят под стражу в реанимации . Его родные не верят в то, что он мог напасть на милиционера.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». В отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, поэтому он находится под охраной в военном госпитале. По заявлению правоохранителей, в момент происшествия минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, в его крови находилось около 2 промилле.