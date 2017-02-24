Родители Владислава Казакевича рассказывали журналистам, что для борьбы с угревой сыпью их сын принимал лекарство, у которого были серьезные побочные эффекты. По их мнению, «побочка» препарата могла повлиять на психику Влада и привести к трагедии в ТЦ «Европа». TUT.BY разобрался, что это за лекарство, и спросил у дерматолога, в чем его польза и риски.



Фото: Reuters

Когда TUT.BY сразу после нападения на ТЦ «Европа» дозвонился отцу Влада Казакевича, он предположил, что на психику сына повлиял сильнодействующий препарат. Влад принимал его с лета 2016 года для борьбы с акне (угревой сыпью), «и у него случился побочный эффект», сказал тогда Валентин Казакевич.

В интервью, которое родители Влада дали TUT.BY перед началом суда, они снова вспомнили про этот препарат. В этот раз мать и отец не связывали поступок сына напрямую с ним, но упоминали про серьезные побочные эффекты лекарства и про то, как пытались отговорить Влада от приема.

По словам матери и отца, Владислав Казакевич пил препарат, действующим веществом в котором был изотретиноин — биологически активная форма витамина А. Это вещество уменьшает продукцию сальных желез, результате чего снижается количество бактерий-возбудителей акне.

Препараты с изотретиноином назначают при тяжелой или устойчивой к лечению форме акне. У него длинный список побочных эффектов, от сухости слизистых оболочек до депрессии, психоза и суицидальных мыслей. Изотретиноин противопоказан при беременности, поскольку вызывает нарушения в развитии и даже гибель плода.

— Я пила эти таблетки полгода. Лицо стало чистым, но во время приема постоянно шла кровь из носа, трескались губы, вечно хотелось спать, а руки тряслись от нервов. Когда кто-то меня ругал или делал замечание, я была готова прямо в глаза разрыдаться, — рассказала TUT.BY 24-летняя минчанка, которой препарат выписали за границей. — Врач предупредил, что таблетки серьёзные, надо следить за своим состоянием, настроением. Кроме того, я каждый месяц сдавала кровь на биохимию.

Примерно через год после приема препарата угревая болезнь у девушки возобновилась, но снова пить изотретиноин она не хочет из-за «побочки».



Фото: Reuters

В реестре лекарственных средств Беларуси зарегистрирован только один препарат с активным веществом изотретиноин. Он немецкого производства. В подробной инструкции говорится, насколько распространены те или иные побочные эффекты. Очень часто (один или больше одного случая на десять) встречаются сухость кожи и слизистых оболочек, боли в спине, миалгия и т.д. Очень редко (меньше одного случая на десять тысяч) — сахарный диабет, гепатит, расстройства поведения, попытки суицида.

— «Когда начинаешь читать инструкцию, кажется, что это средство для эвтаназии», — говорят некоторые пациенты. Но в ней указаны единичные, отмеченные хотя бы раз в мире случаи любого побочного или нежелательного действия препарата, — рассказал TUT.BY доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии БелМАПО Олег Панкратов.

По его словам, и в Беларуси, и в других странах врачи должны заполнять особую форму извещения, если у пациента наблюдается нетипичная или тяжелая реакция на какое-то лекарство. На основании этого производители вносят изменения в инструкции.

— В конце девяностых - начале двухтысячных стали появляться единичные научные публикации о рисках депрессии, суицида. Но если сегодня открыть всемирно известное пособие по дерматологии Фицпатрика, где рассматривается не одна статья, а метаанализы, многоцентровые исследования, то там сказано, что риск психотических расстройств у пациентов с акне при приеме изотретиноина не выше, чем при приеме антибиотиков.

Как объясняет дерматолог, в отдельную группу риска выделены пациенты, у которых до лечения изотретиноином уже были депрессии и попытки суицида.

— В таких случаях на фоне приема препарата до 10% пациентов может потребоваться дополнительная помощь психотерапевта, — объясняет Панкратов. — То есть, это не значит, что нельзя, это значит, что риск на 10% выше. Нужно дополнительное внимание пациента и его родственников к появляющимся симптомам.

Олег Панкратов утверждает, что видит достоверный положительный эффект от приема изотретиноина. За последние 3−4 года он рекомендовал его более чем 60 пациентам. Курс в среднем длится полгода, по окончании вещество полностью выводится из организма за 2−3 месяца. Вероятность рецидива не превышает 5−10%, делится опытом Панкратов.



Фото: Reuters

По мнению врача, принимать изотретиноин нужно только пациентам с тяжелой формой акне или со среднетяжелой, если человек очень сильно страдает из-за состояния своей кожи. При легкой форме угревой сыпи прибегать к такому непростому препарату не стоит. При этом Панкратову не приходилось отменять лечение изотретиноином из-за серьезных побочных эффектов.

— У пациентов, наоборот, уходит депрессия, когда они видят результат лечения. И если сегодня мы даже по фото и видео посмотрим на кожу молодого человека, который находится на скамье подсудимых и который, по словам родителей, принимал изотретиноин, у него кожа чистая. У него легкие явления пост-акне.

Как говорит Панкратов, белорусские врачи стали более-менее часто выписывать изотретиноин в последние лет десять. Многие до сих пор осторожны при его назначении.

— Из-за влияния на систему кроветворения, пересушивания кожи и слизистых, — перечисляет Панкратов. — Эти вещи больше нас настораживают, потому что я ни разу не видел отрицательного влияния на психику среди моих пациентов. Было два серьезных побочных эффекта, связанных с кожными проявлениями, но оба по объективным причинам. В одном случае парень на фоне лечения стал принимать анаболики для наращивания мышечной массы, во втором молодой человек, скажем так, был клиентом нарколога.

Олег Панкратов предупреждает, что изотретиноин требует четкого медицинского контроля. Минимум раз в месяц пациент должен сдавать общий и биохимический анализ крови и показываться врачу, чтобы тот оценил его общее состояние и данные лабораторных исследований.

— Изотретиноин должен применяться значительно чаще, чем он используется, но врач должен предупредить, что это непростой препарат, непростое лечение, и оно требует мониторинга. Скажу по опыту, наши пациенты не всегда это слышат, — говорит дерматолог.

Рекомендации Олега Панкратова при приеме изотретиноина — Перед назначением пациент должен сообщить врачу о депрессиях, суицидальных мыслях, если они у него были, и отклонениях в психическом здоровье. — Пациент должен внимательно читать инструкцию, возможные побочные действия и лекарственные взаимодействия, а при сомнениях задавать вопросы напрямую врачу. — При приеме изотретиноина пациент (как и его родственники) должен четко следить за своим состоянием. — Пациент должен выполнять рекомендации врача по дозе и правилам приема препарата, а также по кратности и объему лабораторного исследования и врачебных осмотров. — Пациенту нельзя назначать изотретиноин самому себе.