Розы, тюльпаны, нарциссы и десятки других, менее известных мужчинам названий. Ассортимент цветочных магазинов накануне 8 марта впечатляет. Белорусские агрономы к празднику вырастили полтора миллиона цветов. В выборе мужчинам помогала корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Улицы Минска превратились в аллеи. Несмотря на то, что целый день сегодня идет дождь, это не мешает цветочному бизнесу распускаться и набирать свою силу. Накануне праздника спрос увеличивается в десять раз.

«Выбираю быстро. По принципу: пришел, увидел, взял, пошел», - поделился покупатель.

Мужчины не скупятся: заказывают и классические букеты , и огромные композиции. Но есть варианты, которые ничего не стоят вовсе.

«Ребята - молодцы! Даже лепесточек готовы положить своей даме в косметичку, если нет денег», - рассказала продавец цветов Елена Воробей.

Огромной популярностью в этом году пользуются тюльпаны, скрещенные с нарциссом. Больше всего цветов привезли из Голландии, Эквадора, Польши и Кении, но есть и белорусские.

Белорусские агрономы в этом году вырастили полтора миллиона тонн бутонов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Эти свежесрезанные цветы сразу в продажу не поступят, в течение суток они должны акклиматизироваться.

В Минском парниково-тепличном комбинате к празднику вырастили 150 тысяч тюльпанов и 80 тысяч роз. Цены на местные и импортные цветы одинаковые.

«В прошлом году мы посадили новые сорта: ол стар, джумилия. Это двухколор, они пользуются очень хорошей популярностью», - поделилась начальник цеха парниково-тепличного комбината Наталья Миранович.

Белорусские агрономы надеются, что у их цветов больше преимуществ. Ведь местным тюльпанам, розам и нарциссам не пришлось далеко ехать, а поэтому радовать хозяев своей красотой они будут дольше.