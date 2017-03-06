﻿ Улицы Минска «зацвели» к 8 марта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Улицы Минска «зацвели» к 8 марта

07.03.2017 22:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Розы, тюльпаны, нарциссы и десятки других, менее известных мужчинам названий. Ассортимент цветочных магазинов накануне 8 марта впечатляет. Белорусские агрономы к празднику вырастили полтора миллиона цветов. В выборе мужчинам помогала корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Улицы Минска превратились в аллеи. Несмотря на то, что целый день сегодня идет дождь, это не мешает цветочному бизнесу распускаться и набирать свою силу. Накануне праздника спрос увеличивается в десять раз.

«Выбираю быстро. По принципу: пришел, увидел, взял, пошел», - поделился покупатель.

Мужчины не скупятся: заказывают и классические букеты, и огромные композиции. Но есть варианты, которые ничего не стоят вовсе.

«Ребята - молодцы! Даже лепесточек готовы положить своей даме в косметичку, если нет денег», - рассказала продавец цветов Елена Воробей.

Огромной популярностью в этом году пользуются тюльпаны, скрещенные с нарциссом. Больше всего цветов привезли из Голландии, Эквадора, Польши и Кении, но есть и белорусские.

Белорусские агрономы в этом году вырастили полтора миллиона тонн бутонов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Эти свежесрезанные цветы сразу в продажу не поступят, в течение суток они должны акклиматизироваться.

В Минском парниково-тепличном комбинате к празднику вырастили 150 тысяч тюльпанов и 80 тысяч роз. Цены на местные и импортные цветы одинаковые.

«В прошлом году мы посадили новые сорта: ол стар, джумилия. Это двухколор, они пользуются очень хорошей популярностью», - поделилась начальник цеха парниково-тепличного комбината Наталья Миранович.

Белорусские агрономы надеются, что у их цветов больше преимуществ. Ведь местным тюльпанам, розам и нарциссам не пришлось далеко ехать, а поэтому радовать хозяев своей красотой они будут дольше.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К празднику в Минском парниково-тепличном комбинате вырастили 150 тысяч тюльпанов и 80 тысяч роз.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
WikiLeaks: хакеры ЦРУ использовали для прослушки телевизоры Samsung
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика