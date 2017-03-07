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Минкульт: не мы решаем судьбу строительства в Куропатах

08.03.2017 19:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мар — Sputnik. Министерство культуры не принимает решений относительно строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты в Минске, сообщили в среду в ведомстве.

Минкульт: не мы решаем судьбу строительства в Куропатах
© Sputnik / Виктор Толочко
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Скандал вокруг строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко возле урочища Куропаты разгорелся две недели назад: активисты требовали прекратить все работы и разбили около стройплощадки лагерь, который свернули лишь после обещания застройщика остановить процесс.

Как рассказали агентству БелТА в Минкульте, результаты археологических, архивных и библиографических исследований стали основанием для установления границ зон охраны этой историко-культурной ценности в сложившейся градостроительной ситуации в 2014 году.

Также в министерстве отметили, что утвержденным в 2014 году проектом зон охраны по сравнению со схемой 2004 года изменены границы охранных зон не только в части участка по улице Мирошниченко, 49, но и в целом пересмотрены параметры всех охранных зон историко-культурной ценности на основании материалов археологических исследований и научно-проектной документации.

"Установленные границы зон охраны никаким образом не приводят к утратам отличительных особенностей и значимости места памяти. Кроме того, принятое решение позволяет решить градостроительные задачи и обеспечить устройство въезда на территорию, предназначенную для создания мемориальной зоны. Проектные предложения по созданию мемориала были предварительно рассмотрены совместно с Минским горисполкомом", — добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули: так как участок спорного строительства расположен за границами зон охраны историко-культурной ценности, принятие решений по возможности строительства на нем находится за пределами компетенции Министерства культуры.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведомство заверило, что "установленные в Куропатах границы зон охраны никаким образом не приводят к утратам значимости места памяти".

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