МИНСК, 8 мар — Sputnik. Министерство культуры не принимает решений относительно строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты в Минске, сообщили в среду в ведомстве.



© Sputnik / Виктор Толочко Минкульт о конфликте в Куропатах: на стройке останков людей нет

Скандал вокруг строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко возле урочища Куропаты разгорелся две недели назад: активисты требовали прекратить все работы и разбили около стройплощадки лагерь, который свернули лишь после обещания застройщика остановить процесс.

Как рассказали агентству БелТА в Минкульте, результаты археологических, архивных и библиографических исследований стали основанием для установления границ зон охраны этой историко-культурной ценности в сложившейся градостроительной ситуации в 2014 году.

Также в министерстве отметили, что утвержденным в 2014 году проектом зон охраны по сравнению со схемой 2004 года изменены границы охранных зон не только в части участка по улице Мирошниченко, 49, но и в целом пересмотрены параметры всех охранных зон историко-культурной ценности на основании материалов археологических исследований и научно-проектной документации.

"Установленные границы зон охраны никаким образом не приводят к утратам отличительных особенностей и значимости места памяти. Кроме того, принятое решение позволяет решить градостроительные задачи и обеспечить устройство въезда на территорию, предназначенную для создания мемориальной зоны. Проектные предложения по созданию мемориала были предварительно рассмотрены совместно с Минским горисполкомом", — добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули: так как участок спорного строительства расположен за границами зон охраны историко-культурной ценности, принятие решений по возможности строительства на нем находится за пределами компетенции Министерства культуры.