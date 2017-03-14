Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Филиппом Бэннеттом, на которой тот пообещал увеличить инвестиции в республику, передает телеканал «МИР 24».

По его словам, инвестиции пойдут в частный бизнес, сферы транспорта, энергетики и ЖКХ. Впервые европейцы поддержат финансовый и банковский секторы, кроме того, они намерены участвовать в реконструкции участка трассы М10.

«В рамках нынешней стратегии мы сможем шире взаимодействовать в сфере государственного сектора, что, уверен, даст хорошие результаты и откроет новые перспективы. Развитие всех форм собственности, в том числе и государственного, и частного сектора, - это наш приоритет в Беларуси. Я благодарен, что вы понимаете», - отметил Лукашенко.

Отметим, что к настоящему моменту ЕБРР инвестировал в Беларусь уже более $2 млрд. В общей сложности реализовано порядка 70 проектов. Накануне организация и Банк развития Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании.