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ЕБРР собирается увеличить инвестиции в Беларусь

15.03.2017 21:10 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Филиппом Бэннеттом, на которой тот пообещал увеличить инвестиции в республику, передает телеканал «МИР 24».

По его словам, инвестиции пойдут в частный бизнес, сферы транспорта, энергетики и ЖКХ. Впервые европейцы поддержат финансовый и банковский секторы, кроме того, они намерены участвовать в реконструкции участка трассы М10.

«В рамках нынешней стратегии мы сможем шире взаимодействовать в сфере государственного сектора, что, уверен, даст хорошие результаты и откроет новые перспективы. Развитие всех форм собственности, в том числе и государственного, и частного сектора, - это наш приоритет в Беларуси. Я благодарен, что вы понимаете», - отметил Лукашенко.

Отметим, что к настоящему моменту ЕБРР инвестировал в Беларусь уже более $2 млрд. В общей сложности реализовано порядка 70 проектов. Накануне организация и Банк развития Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый вице-президент организации на встрече с Лукашенко рассказал, что инвестиции пойдут в частный бизнес, транспорт, энергетику, ЖКХ, финансовый и банковский...

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