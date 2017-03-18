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Самолет "Белавиа" Минск-Петербург экстренно возвращался из-за попавшей в двигатель стаи птиц
19.03.2017 20:58 — Новости Общества | Tut.by
Самолету «Белавиа» Минск-Санкт-Петербург пришлось вернуться в Минск из-за стаи птиц, попавшей в двигатель. Борт благополучно приземлился в Национальном аэропорту, пассажиры ждут замены самолета. Об экстренной посадке сообщает пресс-служба авиакомпании.
Рейс В2−945 вылетал из Минска в Санкт-Петербург в 18.05.
— После взлета, на высоте около 150 метров, Боинг 737−500 столкнулся со стаей птиц, — сообщили TUT.BY в пресс-службе. — Птица попала в двигатель. Командир принял решение о возврате в Минск. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку.
Пассажирам экипаж сообщил о том, что по техническим причинам самолет вернется в Минск. Одной пассажирке стало плохо — поэтому к борту самолета пришлось вызвать скорую помощь.
Воздушное судно заменили, самолет уже вылетел из Минска в Петербург. Ожидается, что из-за задержки он вернется из Санкт-Петербурга в Минск в 23.50 вместо 21.30 по расписанию.
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Самолету "Белавиа" Минск-Санкт-Петербург пришлось вернуться в Минск из-за стаи птицы, попавшей в двигатель. Борт благополучно приземлился в Национальном аэропорту...
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