Самолету «Белавиа» Минск-Санкт-Петербург пришлось вернуться в Минск из-за стаи птиц, попавшей в двигатель. Борт благополучно приземлился в Национальном аэропорту, пассажиры ждут замены самолета. Об экстренной посадке сообщает пресс-служба авиакомпании.



Фото: TUT.BY

Рейс В2−945 вылетал из Минска в Санкт-Петербург в 18.05.

— После взлета, на высоте около 150 метров, Боинг 737−500 столкнулся со стаей птиц, — сообщили TUT.BY в пресс-службе. — Птица попала в двигатель. Командир принял решение о возврате в Минск. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку.

Пассажирам экипаж сообщил о том, что по техническим причинам самолет вернется в Минск. Одной пассажирке стало плохо — поэтому к борту самолета пришлось вызвать скорую помощь.

Воздушное судно заменили, самолет уже вылетел из Минска в Петербург. Ожидается, что из-за задержки он вернется из Санкт-Петербурга в Минск в 23.50 вместо 21.30 по расписанию.