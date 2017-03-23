МИНСК, 24 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанных в Беларуси боевиков, которые готовили вооруженные провокации, финансировали фонды США и Германии, денежные потоки шли через Литву и Польшу.

Комитет государственной безопасности (КГБ) возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси. В ходе спецоперации, проведенной оперативниками за последние несколько дней было проведено по всей стране около 30 обысков по месту жительства 26 фигурантов уголовного дела. В результате были изъяты карабины, пистолеты, автомат, гранаты, метательные ножи, топоры, а также предметы для изготовления самодельных взрывных устройств. Кроме этого, у задержанных по месту жительства была обнаружена атрибутика батальона "Азов", УНА-УНСО, методички по ведению боевых действий в городских условиях.

"Вот они обижаются – услышали мое заявление в Могилеве – Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев – большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на "мерседесах" разъезжают", – сказал Лукашенко в пятницу в Гродненской области, общаясь с коллективом предприятия "Арвибелагро".

Президент также рассказал, что сообщение о готовящейся провокации поступило от уроженки Беларуси, которая проживает в одной из стран Запада.

"Выехали туда люди, нашли эту женщину, и она в открытую говорит: я ничего не боюсь, напишу заявление, чтобы вы были предупреждены. Это нас подтолкнуло к активным действиям, я поручил спецслужбам немедленно начать операцию по разработке этих людей, и мы вышли на целый арсенал оружия", – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что граждан Беларуси, выходивших на акции против декрета №3 и пытавшихся решить свои вопросы, пытались использовать. Поэтому, по его словам, многие, осознав это, начали уже отказываться от участия в подобных предстоящих мероприятиях. "Когда увидели эти арсеналы, говорят: нет, мы не пойдем. Начали отказываться от всех этих митингов и демонстраций. Поняли, что власть не испугалась", – заявил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что власть должна выполнять свои функции. "Испугаешься – мне будет плохо, а вам вообще невмоготу", – добавил президент.