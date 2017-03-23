МИНСК, 24 мар – Sputnik. Дорисовавших "колючки" к граффити о дружбе Беларуси и России молодых людей оштрафовали на 1150 рублей каждого, сообщили Sputnik в пятницу в суде Октябрьского района столицы.

"Дорисовали" граффити на доме №32 в конце октября: к цветам у мальчика и девочки, изображенных на мурале, добавилась колючая проволока. Городские власти предлагали инициативному "исправителю" самостоятельно восстановить прежний вид изображения, однако он отказался – это пришлось делать за Мингорисполкома.

Как стало известно в пятницу, суд над двумя молодыми людьми, которые дорисовали граффити, прошел 23 марта.

Мужчины были признаны виновными, каждый получил штраф в размере 1150 рублей – порядка 600 долларов США по курсу.

Мурал на улице Могилевской был сделан в июне 2016 года ко Дню Москвы в Минске. Мальчик на изображении символизирует Минск, а девочка – Москву. Автором проекта выступил российский художник Артур Кашак.