﻿ Испортивших граффити о дружбе Минска и Москвы оштрафовали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Испортивших граффити о дружбе Минска и Москвы оштрафовали

24.03.2017 18:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Дорисовавших "колючки" к граффити о дружбе Беларуси и России молодых людей оштрафовали на 1150 рублей каждого, сообщили Sputnik в пятницу в суде Октябрьского района столицы.

Испортивших граффити о дружбе Минска и Москвы оштрафовали
© Фото: budgawl / Livejournal
Художника, дорисовавшего проволоку на граффити "Минск-Москва", нашли

"Дорисовали" граффити на доме №32 в конце октября: к цветам у мальчика и девочки, изображенных на мурале, добавилась колючая проволока. Городские власти предлагали инициативному "исправителю" самостоятельно восстановить прежний вид изображения, однако он отказался – это пришлось делать за Мингорисполкома.

Как стало известно в пятницу, суд над двумя молодыми людьми, которые дорисовали граффити, прошел 23 марта.

Мужчины были признаны виновными, каждый получил штраф в размере 1150 рублей – порядка 600 долларов США по курсу. 

Мурал на улице Могилевской был сделан в июне 2016 года ко Дню Москвы в Минске. Мальчик на изображении символизирует Минск, а девочка – Москву. Автором проекта выступил российский художник Артур Кашак.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодые люди признаны виновными в умышленном уничтожении либо повреждении имущества, повлекших причинение ущерба в незначительном размере.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси может стать больше, чем пять дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика