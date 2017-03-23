Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при необходимости готов продлить срок безвизового пребывания в стране, передает телеканал «МИР 24».

«Если будет мало пяти дней, мы введем больший срок. Нам чего бояться? Мы открытая страна, у нас открытая экономика, и люди должны приезжать сюда открыто - это никому не вредит», - заявил Лукашенко.

По его словам, данные меры были приняты в том числе для привлечения бизнесменов, которым должно хватить пяти дней для решения необходимых вопросов.

Президент также отметил, что иностранцев влечет в Беларусь не только бизнес. Туристы едут ради удивительной природы и многочисленных агроусадеб, где можно спокойно отдохнуть в комфортных условиях.