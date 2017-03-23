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Лукашенко допустил продление безвизового режима

24.03.2017 19:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при необходимости готов продлить срок безвизового пребывания в стране, передает телеканал «МИР 24».

«Если будет мало пяти дней, мы введем больший срок. Нам чего бояться? Мы открытая страна, у нас открытая экономика, и люди должны приезжать сюда открыто - это никому не вредит», - заявил Лукашенко.

По его словам, данные меры были приняты в том числе для привлечения бизнесменов, которым должно хватить пяти дней для решения необходимых вопросов.

Президент также отметил, что иностранцев влечет в Беларусь не только бизнес. Туристы едут ради удивительной природы и многочисленных агроусадеб, где можно спокойно отдохнуть в комфортных условиях.

Напомним, безвизовый режим в Беларуси для граждан 80 государств был введен в начале февраля. Они могут беспрепятственно находиться в стране на протяжении пяти дней, но только при условии, что прилетят через Национальный аэропорт в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств был введен в начале февраля.

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