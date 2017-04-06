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Лукашенко о СНГ: Выгода не должна быть за счет твоего соседа

06.04.2017 22:39 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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СНГ необходимо сохранить как интеграционную площадку, однако участие в этом объединении должно быть выгодно всем государствам-членам, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24».

«Но и выгоду нужно искать так, чтобы не насторожить других. Выгода не должна быть за счет твоего соседа. Тебе где-то выгодно, ему тоже. Где-то ты уступаешь, где-то он. Но выгода – обязательно. Если это не выгодно, как бы меркантильно это бы не звучало, кому нужен союз и какие-то шаги в этом направлении? Россия свою выгоду ищет, казахи свою и так далее, но мы нашли те вопросы, где это будет выгодно. Это прежде всего экономика, она связывает так, что потом никуда не уйдешь, это в рамках СНГ», - сказал глава республики.

При этом он отметил, что более тесные отношения между странами, уже входящими в определенный союз, возможны, если государства к нему готовы. У этого процесса благодаря белорусскому лидеру даже есть название – «разноуровневая интеграция».

«Готовы другие государства на более тесный, чем в СНГ союз, давайте будем с ними формировать эти отношения. И тогда я предложил и обозвал этот процесс «разноуровневой интеграцией». Кстати, Европейский союз сейчас этот термин начинает использовать – вы видите, сейчас там начинает образовываться более прогрессивная на объединение группа государств. И употребляют этот термин «разноуровневой интеграции», - рассказал Лукашенко.

По словам президента, то же самое получилось и в СНГ.

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СНГ необходимо сохранить как интеграционную площадку, однако участие в этом объединении должно быть выгодно всем государствам-членам, заявил президент Беларуси в...

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