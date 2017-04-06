Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» прокомментировал нефтегазовое соглашение с Москвой, а также поставку белорусских товаров на российский рынок.

Напомним, на встрече в Санкт-Петербурге 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили экономическое сотрудничество двух стран. В частности, президенты поставили точку в «топливном» вопросе. Белорусский лидер подчеркнул, что разговор проходил в положительном русле.

«Второй комплекс вопросов был экономический - нефтегазовая проблема, как это в СМИ и подавалось, а также вопросы промышленной политики, вопросы развития сельского хозяйства и взаимодействия двух стран в этой сфере и так далее», - сказал Лукашенко. «Поставки нефти в Белоруссию остаются в прежних объемах, 24 миллиона. То, что мы сегодня платим приличную цену за газ - это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти. Они нам отдают миллион этой нефти: продавайте, деньги забирайте себе, в размерах таможенных пошлин. Поэтому мы за счет этого, конечно, получили более низкие цены на природный газ. А на нефть цены сейчас приемлемые. Тут у нас проблем нет и не будет. В ближайшее время мы заканчиваем организацию наших общих нефтеперерабатывающих заводов. Там будет выход 95% светлых нефтепродуктов, поэтому вопрос по нефти пройдет сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают. Целый блок этих вопросов, плюс вопросы человеческого характера, людские вопросы, которые очень важны для функционирования союзного государства. Но критических проблем тут нет», - пояснил глава государства суть договоренностей.