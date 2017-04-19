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В Беларуси увеличивается количество случаев врожденных аномалий. В лидерах - Минск

19.04.2017 22:33 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси увеличивается количество случаев врожденных аномалий, сообщил 18 апреля Белстат в опубликованном на официальном сайте ведомства бюллетене «Сеть, кадры организаций здравоохранения и заболеваемость населения в Республике Беларусь, 2016».

Количество случаев врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений увеличилось с 17 380 в 2015-м до 20 510 в 2016 году. Показатель на 100 тысяч населения составил 183,1 и 215,9 соответственно. Самая высокая доля выявления врожденных пороков в Минске — 493,1 случая на 100 тыс. населения (в 2015-м — 389,4), Гомельской области — 256,4 (221,2). Самый низкий в стране показатель в Гродненской области — 67 случаев (59,3).

Руководитель киевского координационного аналитического центра «Экология и здоровье», доктор медицинских наук, профессор Юрий Бандажевский пояснил в комментарии БелаПАН, что возникновение врожденных пороков развития может быть связано с генетической предрасположенностью, то есть наличием генетических дефектов в половых клетках родителей, а также воздействием факторов внешней среды в период внутриутробного развития.

К ним относится и радиационный фактор чернобыльского происхождения. «Этот же фактор может быть причиной генетических нарушений в половых клетках», — сказал Бандажевский.

Большинство врожденных пороков развития возникают при генетической предрасположенности и воздействии факторов внешней среды, сказал профессор. К этим порокам могут относиться врожденные пороки головного мозга и лицевого отдела черепа, пороки сердца.

Как отметил Бандажевский, следует также учитывать то, что все население Беларуси подвержено внутреннему радиационному облучению за счет потребления продуктов. «До сих пор и в Беларуси, и в Украине многие люди периодически употребляют продукты с очень высоким уровнем загрязнения. Речь идет о грибах, ягодах и сельхозпродукции, выращенной на загрязненных территориях. Радиотоксичный эффект по-прежнему существует, и это отражено в статистике заболеваемости», — пояснил специалист.

В целом Бандажевский констатировал желание властей Беларуси скрывать последствия радиационного заражения, влияние его на возникновение пороков развития, поскольку в стране не проводятся глубокие исследования воздействия радиационного заражения на возникновение генетических заболеваний и пороков развития.

Он привел пример: в исследованиях, проведенных в чернобыльских районах Украины, выявили нарушение функционирования цикла фолиевой кислоты у 65% девочек подросткового возраста, зафиксированы мутации в соответствующих генах. Такие изменения являются предпосылками возникновения осложнений в ходе будущих беременностей и родов, врожденной патологии детей.

«Для того чтобы этого не произошло, нужно исключить воздействие провоцирующих внешнесредовых факторов, прежде всего радиационного, учитывая то, в какой экологической ситуации живут эти девочки. Немаловажную роль будет играть фактор полноценного питания и обеспечения этих детей витаминами, прежде всего фолиевой кислотой. Причем это необходимо проводить постоянно», — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая высокая доля выявления врожденных пороков в Минске - 493,1 случая на 100 тыс. населения (в 2015-м - 389,4), Гомельской области - 256,4 (221,2). Самый низкий в стране показатель...

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