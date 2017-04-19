МИНСК, 20 апр — Sputnik. Запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных обычно мотивируют необходимостью соблюдения общественного правопорядка и тем, что этот день должен запомниться с лучшей стороны.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Последний звонок-2017 прозвенит для школьников 30 мая

Как стало известно накануне, Минобразования определило дату проведения последних звонков для выпускников девятых и одиннадцатых классов — 30 мая.

Пока решение по данному поводу не опубликовано, однако традиционно в эти дни в Беларуси ограничивают продажу алкогольных напитков и пива. Обычно подобный документ публикуют во второй половине мая.

Как поясняли столичные власти в прошлом году запрет на продажу алкоголя был направлен на обеспечение правопорядка в праздничные дни. Бывший министр образования Михаил Журавков подчеркивал, что этот день должен запомниться с хорошей стороны каждому выпускнику .

Выпускные вечера в белорусских школах проведут преимущественно девятого и десятого июня, однако детали могут определять администрации учреждений образования. Обеспечивать правопорядок в рамках выпускных будут не только педагоги, но и правоохранители.

Приемная кампания в белорусские вузы начнется уже в июне.