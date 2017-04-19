|
Почему в день последнего звонка запрещают продавать алкоголь?
20.04.2017 09:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных обычно мотивируют необходимостью соблюдения общественного правопорядка и тем, что этот день должен запомниться с лучшей стороны.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Как стало известно накануне, Минобразования определило дату проведения последних звонков для выпускников девятых и одиннадцатых классов — 30 мая.
Пока решение по данному поводу не опубликовано, однако традиционно в эти дни в Беларуси ограничивают продажу алкогольных напитков и пива. Обычно подобный документ публикуют во второй половине мая.
Как поясняли столичные власти в прошлом году запрет на продажу алкоголя был направлен на обеспечение правопорядка в праздничные дни. Бывший министр образования Михаил Журавков подчеркивал, что этот день должен запомниться с хорошей стороны
Выпускные вечера в белорусских школах проведут преимущественно девятого и десятого июня, однако детали могут определять администрации учреждений образования. Обеспечивать правопорядок в рамках выпускных будут не только педагоги, но и правоохранители.
Приемная кампания в белорусские вузы начнется уже в июне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017-м году последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенят 30 мая.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии