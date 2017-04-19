В Могилеве археологи во время строительства парка обнаружили старинные предметы. Найденные аптечная утварь, фрагменты посуды и элементы интерьера относятся к XVII—XIX векам. Уникальные раритеты находились прямо под ногами.





В историческом центре города сейчас ведутся активные строительные работы. Раньше здесь находилась жилая застройка, где проживали зажиточные могилевчане. Земля сохранила фрагменты фундаментов, следы от пожаров и редкие артефакты.

— Найденная тарелка, например, уникальна тем, что таких у нас нет — впервые нашли такой фрагмент в таком хорошем состоянии, — говорит аспирант Могилевского государственного университета им. А. Кулешова Константин Никончик. — Здесь изображена гейша. Уникальный мотив, восточный, хотя произведена в Российской империи.

— Только сейчас мы можем увидеть, что раньше находилось. После того, как работы будут закончены, будут проложены трубы, новая лестница, новый фонтан, и мы уже не сможем узнать, кто здесь жил, что было построено. Поэтому именно сейчас мы изучаем историю этого места, — продолжает лаборант кафедры археологии МГУ Екатерина Кузина.

Археологи уверены, что в земле еще может находиться множество уникальных старинных предметов. Поэтому все траншеи ученые наносят на планы и фотографируют.