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Тарелка с гейшей, следы пожаров. В Могилеве на месте строящегося парка обнаружили артефакты

20.04.2017 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве археологи во время строительства парка обнаружили старинные предметы. Найденные аптечная утварь, фрагменты посуды и элементы интерьера относятся к XVII—XIX векам. Уникальные раритеты находились прямо под ногами.


В историческом центре города сейчас ведутся активные строительные работы. Раньше здесь находилась жилая застройка, где проживали зажиточные могилевчане. Земля сохранила фрагменты фундаментов, следы от пожаров и редкие артефакты.

— Найденная тарелка, например, уникальна тем, что таких у нас нет — впервые нашли такой фрагмент в таком хорошем состоянии, — говорит аспирант Могилевского государственного университета им. А. Кулешова Константин Никончик. — Здесь изображена гейша. Уникальный мотив, восточный, хотя произведена в Российской империи.

— Только сейчас мы можем увидеть, что раньше находилось. После того, как работы будут закончены, будут проложены трубы, новая лестница, новый фонтан, и мы уже не сможем узнать, кто здесь жил, что было построено. Поэтому именно сейчас мы изучаем историю этого места, — продолжает лаборант кафедры археологии МГУ Екатерина Кузина.

Археологи уверены, что в земле еще может находиться множество уникальных старинных предметов. Поэтому все траншеи ученые наносят на планы и фотографируют.

 
Теги: Могилев
 
 
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Найденные аптечная утварь, фрагменты посуды и элементы интерьера относятся к XVII-XIX векам.

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