22 апреля исполняется 75 лет 11‑й отдельной гвардейской механизированной Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной, ордена Суворова II степени бригаде.

Сформированный 22 апреля 1942 года в Подмосковье 6‑й, впоследствии 11‑й гвардейский танковый корпус прошел славный боевой путь от Подольска до Берлина.

Золотыми буквами в героическую летопись защиты Отечества вписаны подвиги, мужество и отвага воинов объединения, принимавших участие в Курской битве, освобождении Украины, Польши, битве за Берлин. Свыше 23 тысяч из них награждены орденами и медалями, а 45 гвардейцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

В послевоенное время танковый корпус, переформированный в 11‑ю гвардейскую танковую дивизию, внес достойный вклад в обеспечение безопасности на западном направлении.

Сегодня воины прославленного соединения достойно продолжают традиции поколения победителей, демонстрируют неизменно высокий уровень подготовки, вносят весомый вклад в поддержание мира и стабильности на белорусской земле.

Приветствую и поздравляю ветеранов, личный состав гвардейского соединения с юбилеем.

Счастья вам, доброго здоровья и новых успехов в службе на благо Республики Беларусь!

Министр обороны Республики Беларусь

генерал-лейтенант А. А. Равков