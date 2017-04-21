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Поздравление министра обороны Республики Беларусь ветеранов и военнослужащих 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады с 75‑летним юбилеем
21.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
22 апреля исполняется 75 лет 11‑й отдельной гвардейской механизированной Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной, ордена Суворова II степени бригаде.
Сформированный 22 апреля 1942 года в Подмосковье 6‑й, впоследствии 11‑й гвардейский танковый корпус прошел славный боевой путь от Подольска до Берлина.
Золотыми буквами в героическую летопись защиты Отечества вписаны подвиги, мужество и отвага воинов объединения, принимавших участие в Курской битве, освобождении Украины, Польши, битве за Берлин. Свыше 23 тысяч из них награждены орденами и медалями, а 45 гвардейцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
В послевоенное время танковый корпус, переформированный в 11‑ю гвардейскую танковую дивизию, внес достойный вклад в обеспечение безопасности на западном направлении.
Сегодня воины прославленного соединения достойно продолжают традиции поколения победителей, демонстрируют неизменно высокий уровень подготовки, вносят весомый вклад в поддержание мира и стабильности на белорусской земле.
Приветствую и поздравляю ветеранов, личный состав гвардейского соединения с юбилеем.
Счастья вам, доброго здоровья и новых успехов в службе на благо Республики Беларусь!
Министр обороны Республики Беларусь
генерал-лейтенант А. А. Равков
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Поздравление министра обороны Республики Беларусь ветеранов и военнослужащих 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады с 75‑летним юбилеем
22 апреля исполняется 75 лет 11‑й отдельной гвардейской механизированной Прикарпатско-Берлинской...
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