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Путин запретил называть детей цифрами, символами и ругательствами

01.05.2017 21:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон о запрете регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из цифр, символов и ненормативной лексики, а также содержащие указания на ранги и титулы.

Путин запретил называть детей цифрами, символами и ругательствами
© Sputnik / Виктор Толочко
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Своим указом президент России внес изменения в статью 18 закона "Об актах гражданского состояния".

"Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы", — говорится в указе президента России.

Не запретят в России давать составные имена и аббревиатуры – это пояснили тем, что многие подобные имена вошли в практику.

Соответствующий закон был принят Госдумой 21 апреля и одобрен Советом Федерации 26 апреля. Его разработку поясняли тем, что в России все чаще бывают спорные ситуации при регистрации имен детей – встречались случаи и с аббревиатурами, и с цифрами, и с нецензурными выражениями.

 
Теги: Минск
 
 
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Запретят в России добавлять в имена детей после их рождения и регистрации в загсах также ранги и титулы.

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