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Instagram: фото самой красивой студентки Минска

04.05.2017 22:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Победительницей конкурса красоты среди студенток минских вузов стала Марта Колб из Белорусского государственного экономического университета, Sputnik изучил фотографии главной красотки столицы.

Instagram: фото самой красивой студентки Минска
© Sputnik / Мария Амелина
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Международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева Весна" проходит с 2004 года — его организовывают БРСМ и Российский союз молодежи. На этой неделе прошел минский этап конкурса "Королева Весна — 2017", победительницей его признали 19-летнюю студентку БГЭУ Марту Колб.

Sputnik изучил фотографии из Instagram-аккаунта главной красавицы-студентки Минска — предлагаем и вам посмотреть на снимки Марты Колб.

Про Колб известно, что она учится в экономическом университете и увлекается танцами. Ранее девушка победила в конкурсе красоты "Мисс БГЭУ". Также у столичной "Мисс Весны" есть молодой человек.

Победительницы "Королевы весны" разных лет становились известными актрисами, телеведущими и певицами, среди них — Вера Каретникова, Влада Тимофеева, Дарья Молоховская и Елена Бабенко.

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам проведения конкурса "Королева Весна" первую награду взяла 19-летняя студентка БГЭУ Марта Колб.

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