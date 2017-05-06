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В Минске прошел посвященный Дню Победы парад оркестров

06.05.2017 22:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске прошел парад оркестров. Праздник провели на территории тракторного завода, передает «МИР 24».

В шоу участвовали трубачи и барабанщики. Каждый оркестр показал публике, на что способен. Музыканты демонстрировали умение маршировать парадным строем и исполняли попурри из песен военных лет. На праздник пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Их на минском тракторном заводе - 70 человек.

Хроника Победы
 
Теги: Минск
 
 
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Музыканты демонстрировали умение маршировать парадным строем и исполняли попурри из песен военных лет.

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