Куда поступать? Самые доступные и престижные специальности по проходным баллам 2016 года

2 мая в Беларуси началась регистрация на ЦТ . До конца июля 11-классники успеют отгулять выпускные, сдать тестирования и подать документы в вузы. Только после этого учебные заведения высчитают проходные баллы, и абитуриенты смогут реально оценить свои шансы. Пока же они могут ориентироваться только на проходные баллы за прошлый год. TUT.BY выбрал специальности в крупных вузах, поступить на которые (на бюджет) в 2016-м было труднее и легче всего.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самые высокие баллы: Международные отношения / Международное право (ФМО) 382 Лингвострановедение (ФМО) 381 Бизнес-администрирование / Логистика / Управление информационными ресурсами (ИБМТ) 370 Таможенное дело (ФМО) 363 Политология (Юридический факультет) Информация и коммуникация (Институт журналистики) 362 Самые низкие баллы: Химия (Военный факультет) 100 Природоохранная деятельность / Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент (МГЭИ имени Сахарова) 142 Медицинская физика / Ядерная и радиационная безопасность (МГЭИ имени Сахарова) Физика / Ядерные физика и технологии / Физика наноматериалов и нанотехнологий / Компьютерная физика (Физфак) 167 Социальная работа (Социальное проектирование) 190 Теология (Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла) 191

Самые высокие баллы: Информатика и технологии программирования (ФКСиС) 373 Программное обеспечение информационных технологий (ФКСиС) Экономика электронного бизнеса (ИЭФ) 363 Информационные системы и технологии (в игровой индустрии) (ФИТиУ) 360 Электронный маркетинг (ИЭФ) 357 Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте) (ФКП) 356 Самые низкие баллы: Вычислительные машины системы и сети (специального назначения) (Военный факультет, заказ МВД) 106 Радиотехника (Военный факультет, заказ Минобороны) 137 Инфокоммуникационные технологии (Военный факультет, заказ Минобороны) 146 Инфокоммуникационные технологии (Военный факультет, заказ Госпогранкомитета) 233 Электронные и информационно-управляющие системы физических установок (ФРиЭ) 240

Самые высокие баллы: Бизнес-администрирование (ФММП) 357 Таможенное дело (ФТУГ) 338 Экономика и управление на предприятии (ФММП) 337 Транспортная логистика (автомобильный транспорт) (АТФ) 329 Программное обеспечение информационных технологий (ФИТР) 322 Самые низкие баллы: Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (Военно-технический факультет) 105 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (Военно-технический факультет) 113 Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта (ФЭС) 118 Дизайн гусеничных и колесных машин (АТФ) 118,3 Производство строительных изделий и конструкций (Строительный фактультет) 123

Самые высокие баллы: Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (ФМБК) 357 Бизнес-администрирование (ФМЭО) 354 Мировая экономика (ФМЭО) 339 Правоведение (Факультет права) 338 Экономическая информатика (Факультет менеджмента) 331 Самые низкие баллы: Психология (ИСГО) 184 Товароведение и торговое предпринимательство (ФКТИ) 209 Экономическая кибернетика (Факультет менеджмента) 232 Статистика (УЭФ) 243 Маркетинг / Экономика и управление на предприятии (Бобруйский филиал БГЭУ) 246

Самые высокие баллы: Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации (девушки) (Факультет связи и автоматизированных систем управления) 312 Практическая психология в военном деле (девушки) (Общевойсковой факультет) 260 Управление воздушным движением, боевое управление авиацией (Авиационный факультет) 250 Специальности инженерного профиля (девушки) (Авиационный факультет) 249 Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением (Авиационный факультет) 243 Самые низкие баллы: Управление танковыми подразделениями (Общевойсковой факультет) 108 Управление мотострелковыми подразделениями (Общевойсковой факультет) 118 Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии (Факультет ракетных войск и артиллерии) 119 Эксплуатация наземных систем вооружения; эксплуатация радиотехнических систем (Факультет ракетных войск и артиллерии) 123 Эксплуатация радиотехнических систем (Факультет противовоздушной обороны) 125

Самые высокие баллы: Специальность «Судебные криминалистические экспертизы» (девушки) (Следственно-экспертный факультет) 372 Специальность «Экономическое право» специализация «Оперативно-розыскная деятельность» (Факультет милиции в интересах КГК) 314 Специальность «Правоведение» специализация «Уголовно-исполнительная деятельность» (девушки) (Уголовно-исполнительный факультет) 309 Самые низкие баллы: Специальность «Правоведение» специализация «Административно-правовая деятельность» (Факультет милиции в интересах Минобороны) 132 Специальность «Правоведение» специализация «Административно-правовая деятельность» (Факультет милиции для МВД) 186 Специальность «Правоведение» специализация «Оперативно-розыскная деятельность» (Факультет милиции для МВД) 174

Самые высокие баллы: Стоматологический факультет 368 Фармацевтический факультет 365 Лечебный факультет 347 Самые низкие баллы: Военно-медицинский факультет (Внутренние войска) 289 Медико-профилактический факультет 295 Военно-медицинский факультет (Вооруженные силы) 119

Самые высокие баллы: Китайский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) 377 Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) 371 Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций) 362 Французский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) 355 Немецкий язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) 352 Самые низкие баллы: Испанский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций) 223 Немецкий язык (на базе английского) и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет немецкого языка) Французский язык и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет французского языка) 294 Немецкий язык (на базе немецкого) и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет немецкого языка) 300 (полупроходной) Английский язык и второй иностранный язык со специализацией: белорусский язык… (Факультет английского языка) 304

Самые высокие баллы: Технология лекарственных препаратов (ТОВ) 290 Программное обеспечение информационных технологий (программирование Интернет-приложений) (ФИТ) 289 Издательское дело (ПиМ) 285 Менеджмент / Маркетинг (ИЭФ) 280 Экономика и управление на предприятии (ИЭФ) 279 Самые низкие баллы: Лесное хозяйство (ЛХФ) 131 Технология деревообрабатывающих производств (ТТЛП) 137 Машины и оборудование лесного комплекса (ТТЛП) 138 Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов (ХТиТ) 142 Лесоинженерное дело (ТТЛП) 144