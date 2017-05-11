|
Куда поступать? Самые доступные и престижные специальности по проходным баллам 2016 года
12.05.2017 10:03 — Новости Общества | Tut.by
2 мая в Беларуси
|
Самые высокие баллы:
|
Международные отношения / Международное право (ФМО)
|
382
|
Лингвострановедение (ФМО)
|
381
|
Бизнес-администрирование / Логистика / Управление информационными ресурсами (ИБМТ)
|
370
|
Таможенное дело (ФМО)
|
363
|
Политология (Юридический факультет)
Информация и коммуникация (Институт журналистики)
|
362
|
Самые низкие баллы:
|
Химия (Военный факультет)
|
100
|
Природоохранная деятельность / Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент (МГЭИ имени Сахарова)
|
142
|
Медицинская физика / Ядерная и радиационная безопасность (МГЭИ имени Сахарова)
Физика / Ядерные физика и технологии / Физика наноматериалов и нанотехнологий / Компьютерная физика (Физфак)
|
167
|
Социальная работа (Социальное проектирование)
|
190
|
Теология (Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла)
|
191
|
Самые высокие баллы:
|
Информатика и технологии программирования (ФКСиС)
|
373
|
Программное обеспечение информационных технологий (ФКСиС)
Экономика электронного бизнеса (ИЭФ)
|
363
|
Информационные системы и технологии (в игровой индустрии) (ФИТиУ)
|
360
|
Электронный маркетинг (ИЭФ)
|
357
|
Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте) (ФКП)
|
356
|
Самые низкие баллы:
|
Вычислительные машины системы и сети (специального назначения) (Военный факультет, заказ МВД)
|
106
|
Радиотехника (Военный факультет, заказ Минобороны)
|
137
|
Инфокоммуникационные технологии (Военный факультет, заказ Минобороны)
|
146
|
Инфокоммуникационные технологии (Военный факультет, заказ Госпогранкомитета)
|
233
|
Электронные и информационно-управляющие системы физических установок (ФРиЭ)
|
240
|
Самые высокие баллы:
|
Бизнес-администрирование (ФММП)
|
357
|
Таможенное дело (ФТУГ)
|
338
|
Экономика и управление на предприятии (ФММП)
|
337
|
Транспортная логистика (автомобильный транспорт) (АТФ)
|
329
|
Программное обеспечение информационных технологий (ФИТР)
|
322
|
Самые низкие баллы:
|
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (Военно-технический факультет)
|
105
|
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (Военно-технический факультет)
|
113
|
Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта (ФЭС)
|
118
|
Дизайн гусеничных и колесных машин (АТФ)
|
118,3
|
Производство строительных изделий и конструкций (Строительный фактультет)
|
123
|
Самые высокие баллы:
|
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (ФМБК)
|
357
|
Бизнес-администрирование (ФМЭО)
|
354
|
Мировая экономика (ФМЭО)
|
339
|
Правоведение (Факультет права)
|
338
|
Экономическая информатика (Факультет менеджмента)
|
331
|
Самые низкие баллы:
|
Психология (ИСГО)
|
184
|
Товароведение и торговое предпринимательство (ФКТИ)
|
209
|
Экономическая кибернетика (Факультет менеджмента)
|
232
|
Статистика (УЭФ)
|
243
|
Маркетинг / Экономика и управление на предприятии (Бобруйский филиал БГЭУ)
|
246
|
Самые высокие баллы:
|
Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации (девушки) (Факультет связи и автоматизированных систем управления)
|
312
|
Практическая психология в военном деле (девушки) (Общевойсковой факультет)
|
260
|
Управление воздушным движением, боевое управление авиацией (Авиационный факультет)
|
250
|
Специальности инженерного профиля (девушки) (Авиационный факультет)
|
249
|
Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением (Авиационный факультет)
|
243
|
Самые низкие баллы:
|
Управление танковыми подразделениями (Общевойсковой факультет)
|
108
|
Управление мотострелковыми подразделениями (Общевойсковой факультет)
|
118
|
Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии (Факультет ракетных войск и артиллерии)
|
119
|
Эксплуатация наземных систем вооружения; эксплуатация радиотехнических систем (Факультет ракетных войск и артиллерии)
|
123
|
Эксплуатация радиотехнических систем (Факультет противовоздушной обороны)
|
125
|
Самые высокие баллы:
|
Специальность «Судебные криминалистические экспертизы» (девушки) (Следственно-экспертный факультет)
|
372
|
Специальность «Экономическое право» специализация «Оперативно-розыскная деятельность» (Факультет милиции в интересах КГК)
|
314
|
Специальность «Правоведение» специализация «Уголовно-исполнительная деятельность» (девушки) (Уголовно-исполнительный факультет)
|
309
|
Самые низкие баллы:
|
Специальность «Правоведение» специализация «Административно-правовая деятельность» (Факультет милиции в интересах Минобороны)
|
132
|
Специальность «Правоведение» специализация «Административно-правовая деятельность» (Факультет милиции для МВД)
|
186
|
Специальность «Правоведение» специализация «Оперативно-розыскная деятельность» (Факультет милиции для МВД)
|
174
|
Самые высокие баллы:
|
Стоматологический факультет
|
368
|
Фармацевтический факультет
|
365
|
Лечебный факультет
|
347
|
Самые низкие баллы:
|
Военно-медицинский факультет (Внутренние войска)
|
289
|
Медико-профилактический факультет
|
295
|
Военно-медицинский факультет (Вооруженные силы)
|
119
|
Самые высокие баллы:
|
Китайский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет)
|
377
|
Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет)
|
371
|
Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций)
|
362
|
Французский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет)
|
355
|
Немецкий язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет)
|
352
|
Самые низкие баллы:
|
Испанский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций)
|
223
|
Немецкий язык (на базе английского) и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет немецкого языка)
Французский язык и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет французского языка)
|
294
|
Немецкий язык (на базе немецкого) и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет немецкого языка)
|
300 (полупроходной)
|
Английский язык и второй иностранный язык со специализацией: белорусский язык… (Факультет английского языка)
|
304
|
Самые высокие баллы:
|
Технология лекарственных препаратов (ТОВ)
|
290
|
Программное обеспечение информационных технологий (программирование Интернет-приложений) (ФИТ)
|
289
|
Издательское дело (ПиМ)
|
285
|
Менеджмент / Маркетинг (ИЭФ)
|
280
|
Экономика и управление на предприятии (ИЭФ)
|
279
|
Самые низкие баллы:
|
Лесное хозяйство (ЛХФ)
|
131
|
Технология деревообрабатывающих производств (ТТЛП)
|
137
|
Машины и оборудование лесного комплекса (ТТЛП)
|
138
|
Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов (ХТиТ)
|
142
|
Лесоинженерное дело (ТТЛП)
|
144
Комментарии