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Куда поступать? Самые доступные и престижные специальности по проходным баллам 2016 года

12.05.2017 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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2 мая в Беларуси началась регистрация на ЦТ. До конца июля 11-классники успеют отгулять выпускные, сдать тестирования и подать документы в вузы. Только после этого учебные заведения высчитают проходные баллы, и абитуриенты смогут реально оценить свои шансы. Пока же они могут ориентироваться только на проходные баллы за прошлый год. TUT.BY выбрал специальности в крупных вузах, поступить на которые (на бюджет) в 2016-м было труднее и легче всего.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БГУ

Самые высокие баллы:

Международные отношения / Международное право (ФМО)

382

Лингвострановедение (ФМО)

381

Бизнес-администрирование / Логистика / Управление информационными ресурсами (ИБМТ)

370

Таможенное дело (ФМО)

363

Политология (Юридический факультет)

Информация и коммуникация (Институт журналистики)

362

Самые низкие баллы:

Химия (Военный факультет)

100

Природоохранная деятельность / Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент (МГЭИ имени Сахарова)

142

Медицинская физика / Ядерная и радиационная безопасность (МГЭИ имени Сахарова)

Физика / Ядерные физика и технологии / Физика наноматериалов и нанотехнологий / Компьютерная физика (Физфак)

167

Социальная работа (Социальное проектирование)

190

Теология (Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла)

191

БГУИР

Самые высокие баллы:

Информатика и технологии программирования (ФКСиС)

373

Программное обеспечение информационных технологий (ФКСиС)

Экономика электронного бизнеса (ИЭФ)

363

Информационные системы и технологии (в игровой индустрии) (ФИТиУ)

360

Электронный маркетинг (ИЭФ)

357

Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте) (ФКП)

356

Самые низкие баллы:

Вычислительные машины системы и сети (специального назначения) (Военный факультет, заказ МВД)

106

Радиотехника (Военный факультет, заказ Минобороны)

137

Инфокоммуникационные технологии (Военный факультет, заказ Минобороны)

146

Инфокоммуникационные технологии (Военный факультет, заказ Госпогранкомитета)

233

Электронные и информационно-управляющие системы физических установок (ФРиЭ)

240

БНТУ

Самые высокие баллы:

Бизнес-администрирование (ФММП)

357

Таможенное дело (ФТУГ)

338

Экономика и управление на предприятии (ФММП)

337

Транспортная логистика (автомобильный транспорт) (АТФ)

329

Программное обеспечение информационных технологий (ФИТР)

322

Самые низкие баллы:

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (Военно-технический факультет)

105

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (Военно-технический факультет)

113

Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта (ФЭС)

118

Дизайн гусеничных и колесных машин (АТФ)

118,3

Производство строительных изделий и конструкций (Строительный фактультет)

123

БГЭУ

Самые высокие баллы:

Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (ФМБК)

357

Бизнес-администрирование (ФМЭО)

354

Мировая экономика (ФМЭО)

339

Правоведение (Факультет права)

338

Экономическая информатика (Факультет менеджмента)

331

Самые низкие баллы:

Психология (ИСГО)

184

Товароведение и торговое предпринимательство (ФКТИ)

209

Экономическая кибернетика (Факультет менеджмента)

232

Статистика (УЭФ)

243

Маркетинг / Экономика и управление на предприятии (Бобруйский филиал БГЭУ)

246

Военная академия

Самые высокие баллы:

Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации (девушки) (Факультет связи и автоматизированных систем управления)

312

Практическая психология в военном деле (девушки) (Общевойсковой факультет)

260

Управление воздушным движением, боевое управление авиацией (Авиационный факультет)

250

Специальности инженерного профиля (девушки) (Авиационный факультет)

249

Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением (Авиационный факультет)

243

Самые низкие баллы:

Управление танковыми подразделениями (Общевойсковой факультет)

108

Управление мотострелковыми подразделениями (Общевойсковой факультет)

118

Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии (Факультет ракетных войск и артиллерии)

119

Эксплуатация наземных систем вооружения; эксплуатация радиотехнических систем (Факультет ракетных войск и артиллерии)

123

Эксплуатация радиотехнических систем (Факультет противовоздушной обороны)

125

Академия МВД

Самые высокие баллы:

Специальность «Судебные криминалистические экспертизы» (девушки) (Следственно-экспертный факультет)

372

Специальность «Экономическое право» специализация «Оперативно-розыскная деятельность» (Факультет милиции в интересах КГК)

314

Специальность «Правоведение» специализация «Уголовно-исполнительная деятельность» (девушки) (Уголовно-исполнительный факультет)

309

Самые низкие баллы:

Специальность «Правоведение» специализация «Административно-правовая деятельность» (Факультет милиции в интересах Минобороны)

132

Специальность «Правоведение» специализация «Административно-правовая деятельность» (Факультет милиции для МВД)

186

Специальность «Правоведение» специализация «Оперативно-розыскная деятельность» (Факультет милиции для МВД)

174

БГМУ

Самые высокие баллы:

Стоматологический факультет

368

Фармацевтический факультет

365

Лечебный факультет

347

Самые низкие баллы:

Военно-медицинский факультет (Внутренние войска)

289

Медико-профилактический факультет

295

Военно-медицинский факультет (Вооруженные силы)

119

МГЛУ

Самые высокие баллы:

Китайский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет)

377

Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет)

371

Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций)

362

Французский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет)

355

Немецкий язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет)

352

Самые низкие баллы:

Испанский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций)

223

Немецкий язык (на базе английского) и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет немецкого языка)

Французский язык и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет французского языка)

294

Немецкий язык (на базе немецкого) и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет немецкого языка)

300 (полупроходной)

Английский язык и второй иностранный язык со специализацией: белорусский язык… (Факультет английского языка)

304

БГТУ

Самые высокие баллы:

Технология лекарственных препаратов (ТОВ)

290

Программное обеспечение информационных технологий (программирование Интернет-приложений) (ФИТ)

289

Издательское дело (ПиМ)

285

Менеджмент / Маркетинг (ИЭФ)

280

Экономика и управление на предприятии (ИЭФ)

279

Самые низкие баллы:

Лесное хозяйство (ЛХФ)

131

Технология деревообрабатывающих производств (ТТЛП)

137

Машины и оборудование лесного комплекса (ТТЛП)

138

Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов (ХТиТ)

142

Лесоинженерное дело (ТТЛП)

144
 
 
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Изучив проходные баллы за прошлый год, TUT.BY выбрал специальности, поступить труднее и легче всего.

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