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Обещала вернуть с процентами. ИП из Бреста "взяла взаймы" на развитие бизнеса полмиллиона долларов

17.05.2017 22:25 — Новости Общества | Tut.by  
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За мошенничество в особо крупном размере осуждена 37-летняя индивидуальный предприниматель из Бреста.

Как сообщила БелаПАН старший помощник городского прокурора Татьяна Цибуля, с ноября 2009 года по февраль 2016 года под предлогом развития бизнеса женщина завладела денежными средствами 38 жителей Бреста и Брестской области на общую сумму более 940 тыс. деноминированных рублей. Каждому из заемщиков она обещала отдать деньги с процентами.

После того как обманутые стали обращаться в милицию, в отношении брестчанки в июле 2016 года возбудили уголовное дело.

17 мая суд Московского района Бреста признал женщину виновной по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 209 УК и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискаций имущества.

Арестованное в ходе следствия имущество обвиняемой судом обращено в счет возмещения ущерба потерпевшим.

До рассмотрения дела в суде фигурантка уголовного дела возместила ущерб почти на 100 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Брест
 
 
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