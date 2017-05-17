За мошенничество в особо крупном размере осуждена 37-летняя индивидуальный предприниматель из Бреста.

Как сообщила БелаПАН старший помощник городского прокурора Татьяна Цибуля, с ноября 2009 года по февраль 2016 года под предлогом развития бизнеса женщина завладела денежными средствами 38 жителей Бреста и Брестской области на общую сумму более 940 тыс. деноминированных рублей. Каждому из заемщиков она обещала отдать деньги с процентами.

После того как обманутые стали обращаться в милицию, в отношении брестчанки в июле 2016 года возбудили уголовное дело.

17 мая суд Московского района Бреста признал женщину виновной по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 209 УК и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискаций имущества.

Арестованное в ходе следствия имущество обвиняемой судом обращено в счет возмещения ущерба потерпевшим.

До рассмотрения дела в суде фигурантка уголовного дела возместила ущерб почти на 100 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.