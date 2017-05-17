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Обещала вернуть с процентами. ИП из Бреста "взяла взаймы" на развитие бизнеса полмиллиона долларов
17.05.2017 22:25 — Новости Общества | Tut.by
За мошенничество в особо крупном размере осуждена 37-летняя индивидуальный предприниматель из Бреста.
Как сообщила БелаПАН старший помощник городского прокурора Татьяна Цибуля, с ноября 2009 года по февраль 2016 года под предлогом развития бизнеса женщина завладела денежными средствами 38 жителей Бреста и Брестской области на общую сумму более 940 тыс. деноминированных рублей. Каждому из заемщиков она обещала отдать деньги с процентами.
После того как обманутые стали обращаться в милицию, в отношении брестчанки в июле 2016 года возбудили уголовное дело.
17 мая суд Московского района Бреста признал женщину виновной по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 209 УК и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискаций имущества.
Арестованное в ходе следствия имущество обвиняемой судом обращено в счет возмещения ущерба потерпевшим.
До рассмотрения дела в суде фигурантка уголовного дела возместила ущерб почти на 100 тыс. рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
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Каждому из заемщиков она обещала отдать деньги с процентами.
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