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В Гомеле построят уникальный центр для детей-инвалидов

23.05.2017 19:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В гомельской «Детской деревне» для детей-инвалидов и молодых инвалидов начинается второй этап строительства. Здесь появится интегративный образовательно-терапевтический центр, в котором будут помогать не только воспитанникам «Деревни», но и тем ребятам с ограниченными возможностями, которые проживают в своих семьях. Ежегодно смогут получать здесь всестороннюю помощь около 700 человек, пишет katolik-gomel.by.


Комплекс «Детская деревня» появился в Новобелицком районе Гомеля в 2011 году. Его построила и оснастила всем необходимым Благотворительная католическая Миссия «Каритас-Милосердие» на деньги иностранных благотворительных организаций и частных дарителей из Германии, Австрии, Италии и других европейских государств. В последующем на этой базе в тесном сотрудничестве с областным комитетом по труду, занятости и социальной защите населения был создан «Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития», финансирование которого государство взяло на себя.

Деревня рассчитана на проживание в ней 60 мальчиков и девочек в условиях, максимально приближенных к семейным. Четыре отдельные группы-семьи состоят из 15 человек. Попасть в дом-интернат имеет возможность каждый, кто в этом нуждается, вне зависимости от вероисповедания.


Проект направлен прежде всего на улучшение качества жизни, условий развития и образования, а также получения качественной реабилитации и консультирования как детей-инвалидов и молодых инвалидов из «Детской деревни», так и людей с инвалидностью, проживающих в семьях. Такой подход в будущем может повлиять на то, что в домах-интернатах будет меньше проживающих инвалидов. Важно то, что родители и родственники людей с инвалидностью смогут найти здесь поддержку, помощь в уходе и обслуживании, а также необходимую консультацию. В центре будут постоянно работать группа раннего развития, школа, мастерские, будет вестись работа с родителями и терапия.

Реквизиты БКМ «Каритас-Милосердие»:

ЕРИП: Номер услуги: 1521604

> Пожертвования, благотворительность > Каритас Гомель

Благотворительная католическая Миссия «Каритас-Милосердие»

УНП 400945696

Благотворительный счет BY25BPSB31351120880159330000 в белорусских рублях в Региональной дирекции № 300 ОАО «БПС-Сбербанк» BIC BPSBBY2X

246028, г. Гомель, ул. Советская, 118, а/я 49

Тел/факс: +375−232−37−70−52, +375−29−307−29−96

 
Теги: Гомель
 
 
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