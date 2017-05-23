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Детские лагеря выполнили предписания по гигиене и эпидемиологии на 80-90%

24.05.2017 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Детские летние лагеря перед началом сезона выполнили предписания по гигиене и эпидемиологии на 80−90%. Так как они открываются в разное время, специалисты, уверены, что к приему школьников будут готовы все. Только в 66% лагерей первая смена начнется с 30 мая до 6 июня. Об этом журналистам рассказала Алла Малахова, заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По ее словам, в этом году будут работать 147 стационарных загородных лагеря, один из них религиозный. В прошлом году работал 151 детский лагерь. Сейчас часть из них переаттестована в оздоровительные детские центры, их 22. В прошлому году в загородных лагерях оздоровились 27,4% детей.

По сравнению с прошлым годом в лагерях будет больше смен. Где-то даже откроют пятую смену. Особенно количество смен увеличили в лагерях Гродненской области.

Алла Малахова отметила, что в последние годы в лагерях стали более серьезно относиться к обработке территории с целью профилактики укусов клещей. Траву скашивают не только на территории лагеря, но и за ней. При этом заключают договоры с дезинфекционными станциями. По ее словам, в прошлом году зафиксировали 33 укуса клещей. Большая часть из них на загородной территории.

Денис Жуковский, главный специалист управления надзора и профилактики МЧС, подчеркнул, что в этом году их специалисты выявили в лагерях незначительные нарушения требований пожарной безопасности. Они касались инструктажа и содержаний инструкций, подготовки специалистов в лагерях.

 
 
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В этом году будут работать 147 стационарных загородных лагерей и 22 оздоровительных детских центра.

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