Шуневич представил витебским милиционерам нового начальника УВД

Министр МВД Игорь Шуневич 23 мая представил личному составу управления внутренних дел Витебского облисполкома нового начальника — полковника милиции Ивана Кубракова, сообщает пресс-служба УВД региона.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Игорь Шуневич отметил, что Иван Кубраков — «настоящий профессионал и грамотный руководитель». Глава белорусской милиции подчеркнул, что перед новым начальником стоит много задач, но главная из них — обеспечение правопорядка и торжества закона.

Напомним, Кубраков назначен на эту должность указом президента 12 мая.

Справка TUT.BY Иван Кубраков родился 5 мая 1975 года в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области. Окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД Республики Беларусь. Службу в правоохранительных органах начал в 1995 году. Работал участковым, затем старшим участковым инспектором отдела охраны правопорядка и профилактики УВД администрации Центрального района Минска, который впоследствии возглавил. Руководил Заславским отделом Минского РУВД. Занимал руководящие должности в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД. Перед назначением в Витебск занимал должность заместителя начальника УВД Минского горисполкома — начальника милиции общественной безопасности.