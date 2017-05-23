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Шуневич представил витебским милиционерам нового начальника УВД
24.05.2017 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Министр МВД Игорь Шуневич 23 мая представил личному составу управления внутренних дел Витебского облисполкома нового начальника — полковника милиции Ивана Кубракова,
Игорь Шуневич отметил, что Иван Кубраков — «настоящий профессионал и грамотный руководитель». Глава белорусской милиции подчеркнул, что перед новым начальником стоит много задач, но главная из них — обеспечение правопорядка и торжества закона.
Напомним, Кубраков
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Новому начальнику милиции региона - 42 года. Он начал службу в органах с 20 лет.
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