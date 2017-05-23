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Шуневич представил витебским милиционерам нового начальника УВД

24.05.2017 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Министр МВД Игорь Шуневич 23 мая представил личному составу управления внутренних дел Витебского облисполкома нового начальника — полковника милиции Ивана Кубракова, сообщает пресс-служба УВД региона.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Игорь Шуневич отметил, что Иван Кубраков — «настоящий профессионал и грамотный руководитель». Глава белорусской милиции подчеркнул, что перед новым начальником стоит много задач, но главная из них — обеспечение правопорядка и торжества закона.

Напомним, Кубраков назначен на эту должность указом президента 12 мая.

Справка TUT.BY

Иван Кубраков родился 5 мая 1975 года в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области. Окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД Республики Беларусь.

Службу в правоохранительных органах начал в 1995 году. Работал участковым, затем старшим участковым инспектором отдела охраны правопорядка и профилактики УВД администрации Центрального района Минска, который впоследствии возглавил. Руководил Заславским отделом Минского РУВД. Занимал руководящие должности в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.

Перед назначением в Витебск занимал должность заместителя начальника УВД Минского горисполкома — начальника милиции общественной безопасности.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новому начальнику милиции региона - 42 года. Он начал службу в органах с 20 лет.

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