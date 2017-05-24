С юбилеем, гвардейцы!

6‑я отдельная гвардейская механизированная Киевско-Берлинская ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригада — это элита Сухопутных войск, гордость Вооруженных Сил Республики Беларусь.





Прославленное соединение, сформированное в мае 1942 года на территории Рязанской, Тульской и Московской областей как 12‑й танковый корпус, прошло героический боевой путь протяженностью свыше трех с половиной тысяч километров, приняв участие в битве на Курской дуге, освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины, Польши и Чехословакии, штурме нацистского логова — Берлина.

За мужество и героизм личного состава, проявленные в боях с врагом, соединению было присвоено звание гвардейского (июнь 1943 года) и почетное наименование «Киевско-Берлинский» (6 ноября 1943 года, 4 июня 1945 года). С июля 1943 года оно стало 6‑м гвардейским танковым корпусом. Боевое Знамя бригады украшают четыре высокие награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени и Богдана Хмельницкого II степени.





…После окончания Великой Отечественной войны корпус был переформирован в 6‑ю гвардейскую танковую дивизию и вошел в состав Группы советских войск в Германии. В 1980 году соединение было передислоцировано в Краснознаменный Белорусский военный округ, оно вошло в состав Гродненского гарнизона.

С 1992 года дивизия — в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь. 1 августа 1992 года она была переформирована в 6‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду с сохранением почетных наименований и боевых орденов.





Героическую историю соединения, его богатейшие боевые традиции свято хранит и приумножает нынешнее поколение гвардейцев‑гродненцев — достойных наследников славы наших отцов, дедов и прадедов. Так, воинский коллектив достойно выполнил поставленные задачи в ходе таких крупных мероприятий, как совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2013», совместное оперативное учение белорусской и российской армий «Щит Союза — 2015», продемонстрировав высокую полевую выучку, воинское мастерство, слаженность и патриотизм. В 2015 году с большой отдачей прошло и двухстороннее бригадное тактическое учение с участием 6‑й и 11‑й гвардейских отдельных механизированных бригад на Обуз-Лесновском и Чепелевском полигонах.





А недавно соединение справилось со всеми задачами в ходе комплексной проверки боеготовности войск и командно-штабного учения с высоким качеством завершило первое учебное полугодие 2016/2017 учебного года.

Как рассказал командир 6 омбр гвардии полковник Вадим Суров, из года в год личный состав повышает свой уровень профессионально-должностной подготовки. Идет активное освоение и совершенствование навыков применения модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Механизированные и танковые подразделения в первом полугодии текущего учебного года совершенствовали свое мастерство и слаженность в ведении боевых и специальных войсковых действий совместно с силами и средствами воинских частей и подразделений других родов войск и воинских формирований. На завершающих этапах слаживания с высоким качеством проведены комплексные тактические занятия с боевой стрельбой отделений и взводов, а также ротные и батальонные тактические учения.





Были успешно отработаны вопросы обучения военнослужащих и подразделений ведению боя в населенном пункте, выполнению задач по охране и обороне важных объектов, обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. Артиллеристы соединения в первом полугодии учились выполнять задачи огневой поддержки воинских частей и подразделений с учетом специфики их применения и особенностей боевого состава.

Недавно прошло тактическое учение с боевой стрельбой зенитного ракетного дивизиона бригады. И тактические действия, и боевая стрельба этого подразделения были оценены на отлично. На должной высоте проявил себя и личный состав инженерно-саперного батальона. Этот правофланговый воинский коллектив успешно справился с задачами инженерного обеспечения воинских частей и подразделений на этапе комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, занимаясь фортификационным оборудованием рубежей и позиций на Гожском полигоне.





Традиционно много внимания уделяется гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения.

Парадный расчет военнослужащих соединения (в его составе было и подразделение в военной форме времен Великой Отечественной войны) под дружные аплодисменты гродненцев прошел 9 Мая у подножия кургана Славы и Вечного огня, отдавая воинское приветствие ветеранам и павшим за свободу и независимость Беларуси героям Великой Отечественной войны.

Дислоцируясь на западных рубежах страны, воины-гвардейцы повседневно совершенствуют навыки владения вооружением и боевой техникой, профессионализм и полевую выучку, находятся в постоянной готовности к защите суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора