Жителям Центрального района представили обновленный детальный план жилого района Северный

Презентация градостроительного проекта жилого района Северный состоялась в администрации Центрального района 24 мая. Жителей в назначенное время в актовом зале собралось немного.





— Хочу вас обрадовать, хотя, может, кто-то и огорчится, но в нынешнем варианте проекта мы никого не сносим, хотя по ПДП 2008 года планировался снос усадеб бывшей деревни Цнянка, — начала главный архитектор проектов УП «Минскградо» Ольга Степанкович.

Далее она пояснила, что ранее в районе деревни и поселка Новинки и на прилегающих землях планировали построить новый жилой район Северный. Однако по последней версии генплана столицы эту территорию комплексно осваивать не будут, поскольку на ней находятся пахотные земли. Но изменения здесь все же намечаются.

В районе улицы Выготского идет возведение квартала многоквартирной жилой застройки. Поскольку население увеличится, запланировано строительство детского дошкольного учреждения на 195 мест, неподалеку — школы на 610 человек. Для медицинского обслуживания населения намечается возвести встроенно-пристроенную амбулаторию на 220 посещений в смену. Она расположится в новых жилых комплексах на месте боксовых гаражей на улице Выготского.

— Когда это будет? — поинтересовались из зала.

— Детский сад планируется строить в ближайшее время, остальные объекты также намечены в первую очередь освоения — по проекту, это ближайшие 5 лет, — пояснила архитектор.





Среди других изменений — возведение новых усадеб или блокированных домов на нескольких участках вдоль Долгиновского тракта, а также вдоль улицы Микулича. Кое-где для этих целей придется урезать земельные участки, находящиеся в пользовании владельцев существующих частных домов. В проекте рекомендуется проработать вопрос о возможности размещения дополнительной усадебной застройки за счет сокращения огородов.

— А зачем уплотнять нас? Зачем делить участки для других усадеб? — послышались вопросы из зала.

— Чтобы частный сектор выглядел достойно. Тогда он точно сохранится. Тем более вам теперь позволят заниматься реконструкцией своего жилья с расширением его до 150−400 квадратных метров. То есть можно привести дома в надлежащий вид, достойный столицы, — отвечала Степанкович. — А пока на улицу выходят огороды, это некрасиво.

— Если мы портим вид улицы, давайте поставим высокий забор и прикроем участки, — предложила одна из жительниц. — Мы против уплотнения. Нам только 10 лет назад эту землю дали, а теперь ее урежут.

— У вас низкоплотная усадебная застройка, это роскошь для столицы, обычно в городе частный сектор бывает средне- и высокоплотный. И тогда выделяется по 2−5 соток земли, в лучшем случае 10, а у вас участки больше, — поясняла архитектор.

К разговору присоединилась начальник управления архитектуры и строительства администрации Центрального района Виктория Долговская. Она порекомендовала жителям оформить все свои замечания письменно и прислать их в администрацию или оставить в специальной урне, которая размещается вместе с экспозицией на время общественного обсуждения.

Некоторых присутствовавших интересовало, как будут выделяться участки под усадебное строительство.

— Обычно они реализуются с аукциона или предоставляются многодетным семьям под жилищное строительство, — пояснила представитель администрации.

Был затронут и вопрос реконструкции дорожно-уличной сети.





— На Выготского и Будславской нет тротуаров, а вместо нормальных дорожек с твердым покрытием — протоптанные тропинки. Ходить приходится по грязи. Мы волнуемся за детей, которые в зимнее время идут на остановку в темноте прямо по проезжей части. Не раз обращались с этим вопросом в администрацию, но внятных ответов не получили, — жаловались люди.

— В детальном плане предусмотрена реконструкция этих улиц, но подробнее о сроках сказать не могу, — отвечала проектировщик.

— Я обязательно доведу до сведения коллег из администрации, которые курируют эти вопросы, ваши обращения, — пообещала Виктория Долговская.

Какие еще изменения ожидаются на территории?





В возводимом жилом квартале на улице Выготского планируется торгово-обслуживающий объект. Здание общественного назначения с торговлей, общепитом и объектами физкультурно-оздоровительного назначения предлагается возвести на пересечении МКАД и нечетной стороны Долгиновского тракта.

Недалеко от улицы Автомобилистов зарезервировано место для пожарного депо и других объектов, которые могут понадобиться для обслуживания этого района. В существующей производственной зоне выделяется большая инвестиционная площадка аналогичного функционального назначения.

На свободном участке земли в районе поворота с Долгиновского тракта к тубдиспансеру архитекторы предлагают разместить небольшой храм.





Общественное обсуждение продлится до 15 июня. С проектными материалами можно ознакомиться до 5 июня в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района Минска, а также на сайте администрации.





Замечания и предложения в письменной форме можно направить в администрацию Центрального района Минска с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6; электронный адрес: cen.stroi@minsk.gov.by).



