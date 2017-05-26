РЕПОРТАЖ: Пост на краю земли белорусской, или Будни пограничной службы

Почти целый век прошел с момента, когда были образованы специальные войска для охраны государственных рубежей. За это время пограничники не раз становились первым заслоном на пути врага, покушавшегося на независимость нашей родины. Достаточно вспомнить героическую заставу №4 86-го Августовского погранотряда, принявшую первый удар немецко-фашистских захватчиков. И сегодня, в мирное время, они продолжают невидимую для глаз битву - за безопасность Государственной границы, суверенитет Беларуси. Накануне профессионального праздника - Дня пограничника - корреспонденты БЕЛТА отправились на один из участков белорусско-литовской границы, чтобы увидеть, как проходят будни тех, кто всегда в дозоре.

Пограничный пост "Видзы" в Браславском районе охраняет участок границы по суше и по воде, включая пограничную полосу и пограничную зону, то есть территорию всего агрогородка с населением более 2 тыс. человек. Участок непростой: оживленная дорога республиканского значения Браслав-Поставы, международная трасса на Литву. Вокруг - живописные места у озер, куда в сезон едут сотни отдыхающих. Поэтому пассажиропоток очень большой.

Вот в таких непростых условиях по итогам 2016 года в органах погранслужбы пост "Видзы" занял первое место. И в этом большая заслуга его молодого руководителя - Павла Мацкевича, который, соответственно, стал лучшим начальником погранпоста.

"В 2006 году я закончил Войстомскую среднюю школу Сморгонского района. После чего сразу поступил в Военную академию на факультет пограничных войск (ныне Институт пограничной службы). По окончании был направлен заместителем начальника погранпоста "Урбаны" на белорусско-латвийский участок границы. А три года назад возглавил пост в Видзах", - при встрече по военному сухо докладывает факты своей биографии Павел.

И лишь потом в общении начинает немного "раскрываться": оказывается, всегда мечтал стать пограничником, потому что их в его окружении было много с самого детства. В Сморгони расположена погрангруппа, учебный центр Института пограничной службы. Для небольшого города довольно приличная плотность пограничников на одного жителя. "Понимал отлично, что это ответственно, тяжело, опасно. Но это не пугало, а наоборот, привлекало", - рассказывает Павел Мацкевич. Но развить тему не успевает - раздается телефонный звонок, и собеседник сразу становится серьезным и собранным.

Выясняется, что в погранзоне были замечены двое неизвестных, возможно, причастных к противоправным действиям на Государственной границе. Один из мужчин задержан. Павел Мацкевич тут же направляет тревожную группу на поиски второго нарушителя - и в здании поста, где минуту назад было спокойно и тихо, начинается организованное движение. Пограничники экипируются, кинолог выбегает с розыскной служебной собакой - бельгийской овчаркой Эшли, которая, почуяв, что предстоит важное дело, азартно рвется поскорее в припаркованный у ворот УАЗ.

"Такие наши будни: иногда подолгу наряды несут службу без происшествий, то вот так по сигналу начинается поиск", - комментирует Павел, когда машины уже след простыл. Служебный долг вносит корректировки в наши планы, поэтому пока отправляемся в сельсовет, чтобы познакомиться с другой стороной деятельности пограничников - работой с населением.

В сельсовете большинство стендов с информацией - разъяснения законодательства о Государственной границе. Такие же стенды есть на автостанции, в магазинах, других общественных местах. Кроме того, пограничники регулярно объезжают населенные пункты, общаются с населением, устраивают встречи, чтобы, с одной стороны, люди знали свои права и обязанности, а с другой - чтобы понимали, как неоценима их помощь и зоркий взгляд.

Большинство сигналов, по которым пограничники начинают отрабатывать подозрительных лиц, поступают от местных жителей. Благодаря этому задерживают немало нарушителей. Конечно, бродящий возле границы в лесу человек, может, просто заблудился. Но возможно, это контрабандист, который планирует переправить сигареты в Литву. В помощь пограничникам есть различные датчики, системы интеллектуального наблюдения, оперативные компоненты, фотоловушки, инженерные сооружения, но главный ресурс - все-таки люди. Временно исполняющая обязанности председателя сельсовета Наталия Золотухо подтверждает: население тоже бдит, чтобы граница не превращалась в проходной двор, она не раз видела, как стоит только появиться машине с иногородними номерами - вблизи оказываются пограничники.

"Лесники, водители автолавок, сельхозпредприятий, обслуживающие линии электропередач вблизи границы, местные жители - все с нами сотрудничают. То есть рубежи государства охраняет весь народ. Есть у нас и особые помощники - добровольная дружина. В ее ряды выбирают самых надежных и достойных жителей деревень, наиболее близких к границе. С ними периодически проводятся занятия. Есть и система поощрения за помощь пограничникам. Но это не главный стимул. Сейчас в дружине чуть более 10 человек. Вместе с пограничниками они несут службу, ходят в наряды. Так часто, как того требует обстановка. Например, когда поступила оперативная информация и нужно отработать сразу несколько направлений", - рассказывает Павел.

Даже не находясь в наряде, дружинник может, заметив подозрительного человека, предъявить свое удостоверение и проверить документы пришельца. В прошлом году добровольными помощниками задержаны 6 нарушителей пограничного режима - как в составе наряда, так и самостоятельно.

Разъяснительной работой среди населения занимаются и некоторые школьники - "юные друзья пограничника". Такие отряды созданы во всех приграничных районах, в каждой школе. Видзовские ребята - одни из лучших в районе, не раз занимали призовые места на конкурсе среди таких отрядов. Руководитель кружка "Юный друг пограничника" Татьяна Стома, чтобы познакомить нас с ребятами, даже прерывает свой урок в 11-м классе.

Сейчас в кружке занимаются 15 учеников 6-11 классов. Дети помладше воспринимают это скорее как хобби, увлеченно изучают теорию и практику военного дела, участвуют в военизированных играх, которые проводятся как на базе школы, так и на посту, варят солдатскую кашу, учатся оказывать доврачебную помощь. А вот старшеклассники ориентируются уже на будущую профессию, в которой полученные в кружке навыки им, наверняка, пригодятся. Некоторые планируют поступать именно в Институт пограничной службы, но это не так просто. В прошлом году один из выпускников, который целенаправленно к этому готовился, не прошел медкомиссию. "Из этого класса у нас Генрих Лимановский будет пробовать свои силы. Он уже прошел медкомиссию, психологические тесты. Сейчас главное - хорошо сдать ЦТ", - говорит Татьяна Стома.

Далеко не каждый может попасть в органы погранслужбы (которые вместе с КГБ и силами спецопераций относятся к элитным подразделениям), нужно пройти жесткий отбор. Здоровье кандидатов проверяется от и до: никаких искривлений позвоночника, хронических заболеваний, проблем с сердцем и другими органами. Идеальным должно быть зрение, потому что, стоя на границе, нужно быть способным разглядеть нарушителя, важные для распознавания детали. В пунктах пропуска, работая на проверке документов, с плохим зрением можно не заметить подделку, при досмотре транспортного средства - какую-то конструктивную особенность, которая может вывести на тайник с контрабандой. Так же тщательно проверяется биография, рассматривается вся родня, чтобы не допустить криминальных связей. Что радует, даже после такого отбора конкурс в институт (по 4 направлениям: на пограничную службу, пограничный контроль, оперативно-розыскную деятельность и идеологическую работу; а также по договоренности в Калининградском пограничном институте готовят специалистов по инженерному направлению) остается очень высоким: в среднем 5 человек на место. А значит, в итоге обучаются лучшие из лучших - и только они затем приходят охранять рубежи государства.

Посмотреть на таких бойцов в действии где-нибудь в лесу нам не разрешают, а вот на контрольный пункт, где пограничный наряд на въезде в погранзону проверяет документы, - пожалуйста. На транспортной развилке, где одна из дорог ведет в Видзы, а вторая - на Литву, один из пограничников высматривает в бинокль, нет ли где машины, на которую получена ориентировка с приграничной вышки. Второй останавливает въезжающий транспорт, чтобы удостовериться, что водитель и пассажиры имеют право находиться в погранзоне.

Наш сопровождающий - официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко поясняет: с января этого года въезд в пограничную зону гражданам Беларуси и иностранцам, имеющим вид на жительство, разрешен при наличии действительного паспорта. Бесплатно, без уплаты пошлины. А иностранцам для этого нужен пропуск. Иначе - штраф. То же и с пересечением границы: если человек сознательно идет в обход пунктов пропуска, пусть будет готов выложить в качестве административного наказания еще большую сумму. Повторное нарушение в течение года и вовсе приведет к возбуждению уголовного дела. На территории соседей за такие проступки наказывают даже строже.

Тем временем Павел Мацкевич получает новое сообщение: второй беглец тоже задержан, сейчас проводится разбирательство. Но тревожную группу начальник отзывать не спешит: вдруг нарушителей было больше - надо проверить.

По пути обратно на пост пытаюсь "вытянуть" из Павла какие-нибудь интересные истории задержаний, но молодой человек не только действует, но даже говорит по уставу, словно зачитывая оперативную сводку: "Неизвестный автомобиль двигался в сторону границы. Пограничному наряду была поставлена задача прикрыть направление. В ходе прикрытия обнаружены двое неизвестных, которые пытались переправить товарно-материальные ценности в виде сигарет в Литву. Пограничный наряд задержал одного из нарушителей, второй скрылся в лесу. Был организован поиск, привлекались соседние подразделения. Вскоре второй мужчина также был задержан, как и контрабанда на сумму Br57 тыс.". И ни слова о том, как это тяжело по пересеченной мести, через ухабы и ямы преследовать нарушителя, о том, как злоумышленники совершенствуют свои средства маскировки, но благодаря верному другу - служебной собаке удается по запаху найти укрытие даже в камышах.

Вообще, следопытство - это первое, что должен знать и уметь пограничник. Вот почему перед каждым заступлением в наряд бойцы должны пройти тренировку и сдать зачет. Как это выглядит, нам показывают на городке пограничной службы на территории поста.

"Есть различные ухищрения, на которые идут нарушители, чтобы скрыть направление своего движения, количество человек, - поясняет Денис Глебко, пока Павел проводит тренировку. - Могут идти след в след, боком, задом наперед и так далее. Но по некоторым особенностям следов на разных грунтах и поверхностях мы все это можем понять. Исходя из того, следует нарушитель в сторону от границы или к ней, следуют разные инструкции и разный порядок действий. Оттого, насколько верно отработал при определении направления движения, зависит успех всего задержания".

Точно так же в постоянной боевой готовности поддерживают и служебных собак. Охранять границу, в основном, берут немецких и бельгийских овчарок - с отменным нюхом и легко поддающихся дрессировке. У Эшли, например, лучший показатель результативности во всем Полоцком погранотряде.

Конечно, нельзя, будучи у самой границы, хотя бы одним глазком, а лучше двумя и через бинокль не посмотреть, что же там, на другой стороне. Удобнее это делать с вышки возле пункта упрощенного пропуска "Видзы". Несколько лестничных пролетов позади - и мы наверху, обозреваем окрестности. Вон сидит рыбак у водоема, а вон петляет речка, по которой проходит невидимая глазу, но вполне реальная Государственная граница Республики Беларусь. А за ней - точно такая же жизнь, но уже в Литве.

Сутки у пограничников начинаются в 20.00 - так сложилось исторически - с постановки приказа по охране Государственной границы. "Становись, приказываю выступить на охрану Государственной границы Республики Беларусь…". Каждый день после этих слов Павел Мацкевич ставит задачи пограничным нарядам, как до него это делали другие начальники постов и будут делать новые поколения главных защитников рубежей нашей страны. Чтобы никакие тучи из известной военной песни не ходили на границе хмуро, чтобы мы, белорусы, спали спокойно.

Справочно: В этом году 24 сентября Полоцкий погранотряд, в состав которого входит погранпост "Видзы", отметит свое 25-летие. Сегодня отряд охраняет участок границы с Латвийской Республикой и Литовской Республикой протяженностью около 271 км. За январь-май этого года полоцкие пограничники задержали 143 нарушителя законодательства о Государственной границе Республики Беларусь, из них 21 - нарушители Государственной границы, граждане из стран афро-азиатского региона, которые стремились незаконно попасть в Евросоюз. За неполные 5 месяцев пограничниками во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов пресечено 35 попыток перемещения товарно-материальных ценностей на сумму более Br80 тыс. А также возбуждено 2 уголовных дела: за организацию незаконной миграции и подделку документов.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-