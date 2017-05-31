Голландия продолжает закрывать тюрьмы: не хватает заключенных

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Пять тюрем планируют закрыть власти Нидерландов до конца лета текущего года из-за нехватки заключенных, сообщило издание Independent .



© Sputnik Алексей Филиппов Литовские зэки, пользуясь безвизом, вымогали деньги у минчан

В 2013 году в стране уже было ликвидировано 19 исправительных учреждений, в 2016-м, чтобы сохранить рабочие места, для отбывания в Нидерланды перевели из Норвегии 240 человек.

По информации издания, если закрытие тюрем произойдет, без работы останутся почти две тысячи их сотрудников, при этом только 700 из них могут быть переведены в другие структуры системы правоохранительных органов страны.

По словам министра юстиции Нидерландов Арда ван дер Стера, содержание пустующих исправительных учреждений становится для государства слишком затратным.

В настоящее время в тюрьмах Нидерландов находятся около 11,6 тысячи человек, при этом количество приговоренных к срокам снижается с 2004 года. Этому, в частности, способствуют лояльные нормы в отношении оборота и употребления наркотиков, а также функционирующая развитая система контроля приговоренных с использованием специальных электронных устройств.