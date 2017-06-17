10 вопросов медикам: о себе, профессии и счастье

Медицинский работник — довольно емкое и обширное определение. Подумайте сами: это и главный врач, и хирург, и педиатр, и фельдшер, и медсестра, и санитарка. Это как разные грани одного и того же явления.

И сегодня в преддверии профессионального праздника мы расскажем о том, что представитель медицины — прежде всего человек, со своими радостями, переживаниями, взлетами и падениями.

Как Вы можете охарактеризовать себя в двух словах? Способность, которой Вам хотелось бы обладать? Когда Вы решили стать медработником и почему? Какими были первые шаги в профессии? В чем плюсы и минусы работы медика? Опишите свое самое большое достижение и самый ощутимый провал?

Что Вы считаете самым большим несчастьем? Счастьем? Чего бы Вы никогда не сделали в жизни? В свободное время Вы занимаетесь… Какие советы Вы можете дать читателям?

Героями нашего рассказа стали и довольно опытный врач, и молодой специалист, и фельдшер ФАПа, и медицинская сестра. Чтобы взглянуть на каждого из них без сложившихся стереотипов, мы предложили ответить на 10 вопросов. Вот они:

Цените каждое мгновение

Врач со стажем и опытом — врач-педиатр (заведующий) педиатрическим отделением Копыльской ЦРБ Наталья НАРЕЙКО.





Стараюсь быть внимательной и уравновешенной, не позволять себе злиться. Ведь злость мешает слышать другого человека. А врачу надо уметь слушать и слышать пациента. Очень сдержанной приходится быть с детьми и особенно — с подростками. Чтобы можно было исцелять руками. Это — дар Божий. И людей, обладающих таким даром, единицы. К сожалению, все они по-своему несчастны. Врачом решила стать еще в детстве. Я жила в Старице, и там главным врачом больницы еще в 60-70-х годах был Николай Иванович Баханович. Этот человек — пример, достойный подражания: веселый, умный, обаятельный. Я очень хотела быть похожей на него. Но в 70-х годах он уехал работать в Египет. А я решила поступать в мединститут. Принять такое решение было не совсем просто: мои родители — учителя и хотели, чтобы я пошла по их стопам. Школу я окончила с золотой медалью, поэтому при поступлении в мединститут мне нужно было сдавать лишь один экзамен — физику. Но эту дисциплину я знала хорошо благодаря замечательным учителям Светлане Кондратчик и Ирине Вайнер. А постигать знания на практике я начинала, работая на 3 курсе медсестрой в 4-й Минской городской клинической больнице. Это помогло узнать данную профессию изнутри, увидеть ее нюансы. Плюсы — это работа с людьми, человеческое общение. А в числе минусов — ночные дежурства, что не позволяет уделять много внимания семье. Своим самым большим достижением считаю рождение дочери Марии. Сейчас ей 25 лет, и она, как и я, работает педиатром. Только в Фаниполе. И то, что она пошла по моим стопам, тоже можно считать достижением.

А провал… (Наталья Григорьевна задумывается и грустнеет). Много лет назад в нашем районе произошла автоавария, в которой пострадали дети. Кого-то привозили с царапинами, кого-то с незначительными травмами или испугом. Но были и такие, которых спасти не удалось. Их подключали сразу к аппарату искусственного дыхания, мы пытались хоть что-то сделать, но… Это оказалось выше наших сил.

Несчастьем для меня являются болезни детей и близких. Особенно, когда не можешь помочь. Счастье же нахожу в самых простых вещах: в цветах, радуге, природе. Ведь так здорово, что ты живешь, у тебя хорошее настроение, ты можешь видеть, слышать и ощущать мир вокруг себя. Но все это мы, к сожалению, начинаем ценить, когда теряем. Дорожить нужно каждым мгновением. Я бы не смогла предать. Особенно, если это твой друг. Случается, что на какого-нибудь человека ополчаются все вокруг. И если ты друг, то обязан помочь, поддержать. Нельзя предавать людей. В свободное время я читаю. Если это после работы, то выбираю литературу, над которой не нужно задумываться. Если же нахожусь в отпуске, тогда мой выбор падает на русскую классику. Особенно люблю Льва Толстого. Потому что наш мир развивается по спирали: меняются лишь декорации, а человеческие отношения остаются такими же, как и сотни лет назад. Хотелось бы посоветовать вести здоровый образ жизни, как бы банально это не звучало. Дорогие родители, постарайтесь уделять больше внимания своим детям, особенно в то время, когда формируется их ум, характер. Старайтесь делать все вместе: убирать, отдыхать, полоть грядки, чтобы сохранялось чувство единения в семье. И помните: дети во всем копируют нас, наше поведение и образ мыслей.

Любите себя

Молодой специалист — врач-акушер-гинеколог женской консультации поликлиники Копыльской ЦРБ Татьяна ПОДДУБСКАЯ:





Описать себя? — на минуту Татьяна Борисовна задумывается. — наверное, внимательная, спокойная. Да, так. Хотела бы иметь такую способность, благодаря которой могла бы вернуться в прошлое и что-то изменить, сделать по-другому. Раньше я хотела быть стоматологом, но посчитала, что это несерьезно, поэтому выбрала гинекологию. А теперь… Мой папа Борис Михайлович Евсюченя — ветеринар. Когда-то он мечтал о профессии хирурга, но не сложилось. Дома часто обсуждали вопросы лечения, эта тема постоянно была на слуху. Вот тогда я решила, что хочу помогать людям, хочу стать врачом. В нашей семье я первый медик, но уже не единственный: мой муж — врач-реаниматолог-анестезиолог и, как и я, работает в Копыльской ЦРБ. Младшая сестра учится на втором курсе медуниверситета. Когда я определилась с профессиональным выбором, стала усиленно заниматься. Причем, самостоятельно. По химии было несколько занятий с репетитором, а дальше эту науку я изучала сама. Постигать премудрости биологии мне помогала учитель Смоличской СШ, где я и училась, Мария Михайловна Иванейчик. А сейчас я делаю первые самостоятельные шаги в профессии. Начну с минусов. По роду профессиональной деятельности приходится сталкиваться с негативом, ведь к врачу приходят больные люди со своими проблемами. Это тяжело эмоционально. А вот плюсы нашей работы — это умение помочь пациентам избавиться от болезни. И, конечно же, любовь к работе. Самым своим большим достижением считаю Диплом II степени на республиканской научно-практической конференции в секции «Экология». Это был 2007 год. Тогда вместе с Марией Михайловной Иванейчик мы подготовили и защитили исследование «Оценка и загрязнение воздуха с помощью лишайников». А провал? Такого еще не было, надеюсь, и не будет. Для меня самое большое счастье — моя семья: муж Илья и двухлетняя дочь Сашка. Скоро у нас будет второй ребенок. Вот сейчас ждем отпуска, чтобы всем вместе съездить на родину мужа в Крупский район. А несчастье — это, прежде всего, неприятности в семье, с кем-то из близких. Никогда бы не делала аборты. Такое право врача закреплено законодательно. Во время интернатуры, к сожалению, приходилось выполнять подобные операции, но сейчас я не прерываю беременности. Считаю, что это тоже убийство и сохранять жизнь маленького человечка обязательно нужно, если нет угрозы жизни матери и ребенка. В свободное время вяжу на спицах и крючком. Научилась сама, когда находилась в отпуске по уходу за ребенком. Вязаные обновки уже есть и у дочери, и у мужа, и у свекрови, и у мамы. Любите себя! И ходите к врачу прежде всего ради себя, а не ради врача. От этого зависит ВАША жизнь!

Дарите душевную теплоту

Фельдшер — Жанна РАЕВСКАЯ, заведующий Скабинским ФАПом поликлиники Копыльской ЦРБ.





Думаю, я — энтузиаст. Всегда хочется сделать так, чтобы вокруг тебя было хорошо и красиво. А еще я очень душевный человек, всегда переживаю за своих односельчан, своих пациентов. (Усомниться в словах Жанны Вячеславовны не приходится: во время беседы слезы не сходят с ее глаз). Хотелось бы еще больше помогать людям. Чтобы все они оставались здоровыми, потому что количество больных увеличивается. Вот мы и стараемся выявить и обнаружить заболевания на ранних стадиях. Профессия медика мне нравилась с детства, но в мединститут поступать побоялась. В 1985 году окончила Минское медицинское училище №2 с красным дипломом. Во время учебы я интересовалась всем, наблюдала за работой врачей. Наш куратор, хирург Александр Петрович Мурашко, говорил: «Ты должна обязательно пойти в мединститут». Но не случилось… На работу меня направили в Слуцкий район, в д. Серяги, на ФАП акушеркой. В 1986 году по семейным обстоятельствам вернулась на Копыльщину: я родилась тут, в Скабине. Работать пришлось в Копыльской ЦРБ на замене. Поэтому успела потрудиться во всех отделениях. Вышла замуж, родила сына. К тому времени, когда в 1990 году выходила из отпуска по уходу за ребенком, в Скабине построили ФАП. Тогдашний председатель колхоза Анатолий Николаевич Бутько предложил работать здесь. По согласованию с администрацией Копыльской ЦРБ я осталась. В здании ФАПа, только с обратной стороны, и квартира моя находится. Больные знают, где меня найти и днем, и ночью, и в будни, и в праздники. (Вдоль дорожки, что ведет от дверей ФАПа до дверей квартиры, для удобства пациентов заботливой рукой фельдшера выставлены небольшие фонарики). Я очень люблю свою работу. Мне нравится работать на ФАПе: приходится совмещать всех врачей. Да и приятно, когда говорят: «Вот наша докторка пошла». Плюсы? Конечно же, помогать людям, чтобы им было хорошо. А минусы… Очень много переживать приходится. За каждого, кто обращается, душой болею. Самое большое достижение то, что на этом ФАПе работаю уже 27 лет. Делаю так, чтобы вокруг было красиво и ухоженно. Ну а провал… Это то, что не поступила в мединститут. Счастье — быть здоровым. и не быть такой впечатлительной, как я (смеется). А несчастье — это болезни. Никогда не сделала бы плохое человеку, не оскорбила бы, не сказала бы грубое слово. А развеселить и поддержать — это всегда пожалуйста! Свое свободное время провожу дома, на огороде и в цветниках. (Территория возле дома, как и возле самого ФАПа, — и в самом деле красива и ухожена. Глаз радуют июньское многоцветье и порядок). Дорогие люди! Цените друг друга. Жизнь наша и так короткая. Не стесняйтесь дарить другу душевную теплоту!

Будьте добрее друг к другу

Медсестра — Ольга ЧЕЧКОВСКАЯ, медицинская сестра наркологического кабинета поликлиники Копыльской ЦРБ.

Считаю, что добрая, готова прийти на помощь, трудолюбивая. Хотелось бы исцелять людей, помогать им. Поэтому и выбрала медицину. После учебы в Грозовской СШ я поступила в Слуцкое медицинское училище. Хотелось, окончив его, продолжить учебу в вузе, но жизнь распорядилась иначе: я вышла замуж. А мечта стать врачом так и осталась мечтой. После окончания училища в 2003 году по распределению я попала в Копыльскую ЦРБ. Сначала работала на замене отпусков, потом — в Бобовнянской участковой больнице. Оттуда и ушла в отпуск по уходу за ребенком. Я успела потрудиться и в терапевтическом отделении, и в процедурном кабинете, и с участковым врачом. Вот уже 7 лет, как работаю в наркологическом кабинете. Это — особенная работа, потому что сюда приходят люди, у которых по каким-то причинам не сложилась жизнь. Очень жаль их: у каждого — своя беда, выйти из которой так хочется помочь. И когда это получается, я испытываю большую радость. В числе плюсов — оказание помощи людям и понимание наших проблем администрацией больницы. А минусы — это непонимание тех же людей, что им оказывают помощь. Иногда приходится встречаться с грубостью. И это угнетает. Достижениями считаю то, что люди, обратившись к нам, осознают пагубность выбранного пути и становятся на путь исправления, находят в себе силы изменить свою жизнь. Многих мы снимаем с учета. А когда кого-то из пациентов встречаю в городе, стараюсь поговорить, узнать, как сложилась их жизнь. Знаете, приятно, когда человеку повезет создать семью, устроиться на хорошую работу. А провалы — видеть людей, которые губят свою жизнь и не хотят себе помочь. Ощущать свою беспомощность. Несчастьем считаю то, что с каждым годом увеличивается число людей, злоупотребляющих алкоголем. Они оправдывают себя, говорят, что жизнь тяжелая. Но, думаю, они просто не хотят решать свои проблемы сами. Это такая душевная лень. А счастье нахожу в семье. У меня двое детей: 11-летняя дочь Дарья и пятилетний сын Павел, муж Александр. Да и на работу хожу с радостью. Не предала бы человека. Хотя самой приходилось прощать предательство. Не смогла бы сделать больно близкому человеку. Свободное время посвящаю мужу и детям. Вместе мы ходим на прогулку, ездим на экскурсии, да и просто стараемся вместе пройтись по магазинам, устраиваем пикники. Хотелось бы посоветовать быть добрее друг к другу, относиться с пониманием и любовью. Ведь все мы — люди, все имеем право на ошибку. Нужно просто уметь слушать и слышать друг друга.

Диана ТКАЧЕНКО

Фото автора

► ПРИТЧА

Каким должен быть врач

Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача — поставить правильный диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки. Малышка много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не нашел, что у девочки аллергия на медь.

— Как вы догадались, учитель? — с изумлением спросил ученик.

— Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда — единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных, — объяснил врач.

Потом в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач повез туда лекарство и остался там ухаживать за больными, потому что все боялись подходить к этим людям.

— Почему вы не боялись заразиться? — с изумлением спросил ученик.

— Врач должен быть бесстрашным и иметь сердце льва, — спокойно объяснил доктор.

Однажды к врачу привезли дровосека, в которого попал обрубок дерева. На ноге была разорвана кожа, и множество острых щепок впились в рану. Врач быстро и аккуратно вынул щепки и зашил рану. После операции он вытер пот с лица дровосека и ласково сказал, что рана быстро заживет.

— Ваши добрые руки, доктор, похожи на руки матери, — заметил дровосек.

— Врач должен иметь руки женщины, — улыбнулся доктор.

— Учитель, я не понял, кем должен быть врач: соколом, львом или женщиной? — спросил ученик.

— Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки женщины, — ответил учитель.