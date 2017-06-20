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Последствия грозового шторма: повалены десятки деревьев, в сотнях населенных пунктов пропадало электричество

21.06.2017 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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После прохождения грозового фронта по стране вечером 20 июня были повалены десятки деревьев, повреждено 8 машин. В Слуцком районе ветром срывало крыши. Прерывалось электроснабжение 483 населенных пунктов, сообщает пресс-служба МЧС.


После урагана в Слуцком районе. Фото: slutsk-gorod.by

Порывы ветра достигали 21 м/с. Зафиксировано как минимум 42 случая падения деревьев: больше всего в Минской области (19) и Витебской (11), а только по одному — в столице и Гомельской области. В результате повреждено восемь легковых автомобилей.

За сутки электроснабжение периодически нарушалось в 483 населенных пунктах, следует из данных «Белэнерго». По состоянию на 06.00, без снабжения оставались еще 9 из них.

Стихия повредила кровлю жилых домов и хозяйственных построек в Слуцком районе. Судя по снимкам из социальных сетей, ветер выбил окна в домах, повалил опоры линии электропередачи и деревья у дорог. Град уничтожил посадки.


Видео и фото взято со страницы: vk.com/slutskgorod. Поселок Малиновка в Слуцком районе после непогоды:


Деревня Селищи, Слуцкий район:



Последствия урагана в Слуцке:



Как сообщило издание kurjer.info, в поселке Дуброва Слуцкого района в результате непогоды погибла семья аистов.

 
 
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Особенно стихия бушевала в Слуцком районе: ветром срывало крыши, а град уничтожил посадки.

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