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Последствия грозового шторма: повалены десятки деревьев, в сотнях населенных пунктов пропадало электричество
21.06.2017 10:48 — Новости Общества | Tut.by
После прохождения
Порывы ветра достигали 21 м/с. Зафиксировано как минимум 42 случая падения деревьев: больше всего в Минской области (19) и Витебской (11), а только по одному — в столице и Гомельской области. В результате повреждено восемь легковых автомобилей.
За сутки электроснабжение периодически нарушалось в 483 населенных пунктах, следует из данных «Белэнерго». По состоянию на 06.00, без снабжения оставались еще 9 из них.
Стихия повредила кровлю жилых домов и хозяйственных построек в Слуцком районе. Судя по снимкам из социальных сетей, ветер выбил окна в домах, повалил опоры линии электропередачи и деревья у дорог. Град уничтожил посадки.
Видео и фото взято со страницы:
Деревня Селищи, Слуцкий район:
Последствия урагана в Слуцке:
Как сообщило издание kurjer.info, в поселке Дуброва Слуцкого района в результате непогоды п
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Последствия грозового шторма: повалены десятки деревьев, в сотнях населенных пунктов пропадало электричество
Особенно стихия бушевала в Слуцком районе: ветром срывало крыши, а град уничтожил посадки.
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