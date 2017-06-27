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Минские универмаги проведут дни скидок к 3 июля

28.06.2017 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Торговые предприятия Минска к Дню Независимости организуют около 1,2 тысячи мероприятий, включая дни скидок. Об этом сообщила на пресс-конференции главный специалист отдела организации питания главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Татьяна Курило, пишет БЕЛТА.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В Минске пройдут акции с предоставлением приуроченных к празднику скидок и распродаж.

Так, ООО «Торговый дом «На Немиге» с 25 июня по 3 июля объявило праздничные скидки 10% на продовольственные товары и 25% — на непродовольственные. В июле в магазинах торговой сети «ТЦ Радзивилловский» увеличится количество акционных товаров до 150 наименований.

В ОАО «ЦУМ Минск» с 1 по 3 июля скидки составят до 30% на швейные, трикотажные изделия некоторых производителей; до 30% — на обувь летнего ассортимента ООО УКХ «Марко», ИООО «Аладэн» и импортную; 20% — на чемоданы торговой марки «Пасо», «Глобротер», «Белуджио»; 25% — на часы настенные и будильники ООО «ОПП Часпром».

29 июня ОАО «ГУМ» предоставит скидку 20% на все непродовольственные товары, предусмотрены и другие праздничные акции со снижением цен до 50% на товары отдельных производителей.

В ТКУП «Универмаг Беларусь» 1, 2, 3 июля для держателей дисконтных карт предоставляется скидка 22% на непродовольственные товары, а также в июле покупателей ждут распродажи со скидками до 30% на товары некоторых производителей.

 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе скидки будут достигать 50%.

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