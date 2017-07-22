Психолог рассказал, каким мужчинам и женщинам не везет в любви

Многие люди, у которых не складывается на личном фронте, не понимают, почему до сих пор остаются одни. Почему их подруга, соседка, родственница такая некрасивая, а давно вышла замуж. А приятель или коллега, хоть и небогат, стал мужем и папой и, в общем-то, очень счастлив.

Что я делаю не так? Такой вопрос чаще всего задают себе несчастные холостяки. Семейный психолог Роман Крючков рассказал Sputnik о самых типичных ошибках мужчин и женщин, которые отдаляют их от семейного счастья.

Инфантильность

Отношения — серьезный вызов для каждого человека. Однако не все могут его принять.

Способность выстраивать долгосрочные близкие отношения, отмечает Роман Крючков, это еще и умение нести ответственность и давать друг другу шанс.

Психолог вспоминает, как некоторое время назад проводил консультирование в ЗАГСах. Далеко не все пары, которые приносили заявление, воспользовались услугами специалиста, мотивируя это тем, что они уже взрослые и сами справятся. Однако, замечает Роман Владимирович, первый брак — это неизведанная для нас территория. Эта самоуверенность и мешает людям сохранить счастье.

Зрелость — это готовность и умение брать на себя ответственность и адаптироваться, поясняет психолог.

"Допустим, молодой человек создал семью, но не может ее прокормить, жить ей негде. Или он привел свою девушку к маме или папе, а средств нет даже на свадьбу, и они ему помогают, дарят подарки, решают его проблемы. С большой долей вероятности могу сказать, что человек, который привык на кого-то рассчитывать, — незрелый", — отмечает собеседник агентства.

У женщин инфантильность нередко проявляется после рождения ребенка, когда они начинают понимать, что отныне их жизнь изменилась и ребенок — неотъемлемая часть их жизни на долгие годы.

"Надо понимать, что это уже взрослая жизнь, и учиться жить по-новому. Отсутствие гибкости — тоже одна из причин разводов", — рассказывает Крючков.

Психолог обращает внимание на то, что сегодня очень распространен общественный стереотип, мол, мужчина должен все делать, а женщине достаточно быть красивой. А отношения, замечает специалист, — это когда оба берут на себя часть этой ноши и поддерживают друг друга.

Что делать в данной ситуации? На самом деле, для людей главное — понять, что они не правы.

"Говорят, ни один сумасшедший не понимает, что он сумасшедший. До поры ни один инфантильный человек не скажет, что у него есть какие-то проблемы. Даже когда отношения свалятся в кризис, с готовностью перенесет вину на партнера", — говорит Роман Владимирович.

Нереализованные ожидания

Следующая частая причина разрушения отношений — то, что партнеры в той или иной мере не соответствуют ожиданиям друг друга. Например, женщина думает, что ее партнер по умолчанию будет ее обеспечивать и любить так, как она себе это представляет. Тот, как правило, не в курсе этих ожиданий и в свою очередь предполагает, что она будет заниматься собой, учиться, станет поддерживать его в случае увольнения или болезни, рассказывает Роман Крючков.

В ситуации, когда партнер не соответствует ожиданиям, наступает разочарование, и пара принимает решение расстаться.

Говоря о поддержке, психолог вспоминает и семейные кризисы, которые бывают нормативными и ненормативными (ожидаемыми и неожидаемыми). Первые — это рождение ребенка и его вырастание, вторые — болезни и измены.

"То, как люди способны эти кризисы преодолевать, во многом определяет то, как отношения развиваются дальше. Если у супругов есть желание и силы для того, чтобы давать шанс друг другу, не быть этим подростком в теле взрослого, тогда все решиться благополучно", — говорит собеседник Sputnik.

Ролевые модели

На мировоззрение человека часто влияет то, в какой семье он воспитывался. Если папа девушки гулял, пил или было насилие по отношению к матери, то она может считать, что мужчинам доверять нельзя. И подходя с такими мыслями к отношениям, может вовсе не вступить в брак, ожидая именно такого отношения и, фигурально выражаясь, бить на опережение, либо, наоборот, будет подсознательно выбирать себе партнеров чем-то похожих на ее отца.

То же самое происходит и с мужчинами.

"Зависимости они транслируют как модели и во многих случаях воспроизводят. Причем люди себе не отдают отчета, почему это происходит. Когда партнер демонстрирует то, что неприемлемо для второго, то их отношения чаще всего прекращаются", — поясняет Роман Владимирович.

Все вышеназванные причины, резюмирует Крючков, — из основных, которые ведут к краху отношений. Иногда люди, даже понимая свои ошибки, не могут перестроиться самостоятельно. Тогда нужна помощь специалиста.