В Минске милиция задержала мужчину, который в туалете кафе приставал к 9-летнему мальчику

В воскресенье в одном из столичных общепитов на проспекте Независимости милиция задержала взрослого мужчину, который в туалете приставал к 9-летнему мальчику. Подробности происшествия сообщает ГУВД Мингорисполкома .

Как стало известно, в ресторан быстрого питания мальчик пришел с бабушкой и отпросился у нее сходить в туалет и помыть руки. Вслед за ребенком пошел 34-летний мужчина, который напал на 9-летнего мальчика. Мужчина удерживал ребенка, зажимал рот рукой и приставал к нему.

В это время работники воспользовались кнопкой тревожной сигнализации, а некоторые очевидцы еще до прибытия наряда пытались отбить мальчика. Над мужчиной в заведении едва не совершили самосуд.

Задержанный был неоднократно судим, в том числе — за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего в ресторане. Материалы переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.