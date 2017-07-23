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В Минске милиция задержала мужчину, который в туалете кафе приставал к 9-летнему мальчику
24.07.2017 14:54 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье в одном из столичных общепитов на проспекте Независимости милиция задержала взрослого мужчину, который в туалете приставал к 9-летнему мальчику. Подробности происшествия сообщает
Как стало известно, в ресторан быстрого питания мальчик пришел с бабушкой и отпросился у нее сходить в туалет и помыть руки. Вслед за ребенком пошел 34-летний мужчина, который напал на 9-летнего мальчика. Мужчина удерживал ребенка, зажимал рот рукой и приставал к нему.
В это время работники воспользовались кнопкой тревожной сигнализации, а некоторые очевидцы еще до прибытия наряда пытались отбить мальчика. Над мужчиной в заведении едва не совершили самосуд.
Задержанный был неоднократно судим, в том числе — за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего в ресторане. Материалы переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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Мужчина удерживал ребенка, зажимал рот рукой и приставал к нему.
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