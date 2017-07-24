25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма ущерба туристов, пострадавших от ООО "Калипсо Тур" и ИП "Борздый Е.Г.", выросла с Br158 тыс. до Br236 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская.

Увеличилось и число потерпевших - с 70 до 80 человек. С заявлениями в милицию обратились уже три юридических лица. В милиции не исключают, что количество заявителей будет расти. Речь может идти о 150 потерпевших, если брать в расчет только тех, кто заключал с турфирмой договоры. Общее же их число может достигать 300 человек.

Правоохранители продолжают проверку. В Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8(017) 239-64-73, 8(017) 226-21-05, 8(029) 562-76-93 могут обращаться те, кто заключал договор об оказании туруслуг с ООО "Калипсо Тур" и ИП "Борздый Е.Г." и располагает информацией, представляющей интерес.

Как сообщалось, на минувшей неделе клиентам "Калипсо Тур" начали возвращать деньги за сорванные поездки, однако о массовых выплатах речь не шла.

Обращения от туристов начали поступать в Октябрьское РУВД столицы в начале июля. Клиенты турфирмы сообщили, что им оказываются некачественные услуги при поездках в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и на Кипр, были зафиксированы случаи неоказания подобных услуг.-0-