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В отношении руководителя турфирмы "Калипсо-Тур" возбудили уголовное дело, она задержана
27.07.2017 19:00 — Новости Общества | Tut.by
Руководителя ООО «Калипсо-Тур» подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, женщина задержана. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
«По подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере в Минске задержана руководитель ООО „Калипсо-Тур“. По предварительной информации, в результате манипуляций с продажей туров руководитель завладела деньгами граждан. Сейчас с задержанной работают столичные следователи», — сообщила представитель ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК Беларуси по материалам Октябрьского РУВД Минска. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в начале июля
В милиции сообщали о 70−80 пострадавших, но не исключали, что их количество может увеличиться до 300 человек.
«На данный момент у следствия есть несколько десятков заявлений», — отметила Юлия Гончарова.
На прошлой неделе клиентам «Калипсо Тур» начали возвращать деньги за сорванные поездки, однако о массовых выплатах речь не шла.
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Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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