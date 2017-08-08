Крест времен Ивана Грозного: что еще нашли белорусские археологи

МИНСК, 9 авг – Sputnik. В ходе раскопок на территории находящейся в Россонском районе крепости Сокол, которая была разрушена во времена Ливонской войны в XVI веке, сделана уникальная находка, передает Еврорадио .

Крест времен Ивана Грозного

Экспедиция под руководством старшего научного сотрудника НАН Беларуси Марата Климова нашла в Рассонском районе Витебской области крест размером с ладонь. Он сделан из кости и имеет изображения святых. Предполагается, что его носил командир стрельцов из армии Ивана Грозного.

"На кресте читаются надписи: "Николай" и, возможно, "Варлаам" – мы еще будем заниматься их дешифровкой", – отмечает Климов.

На сегодня известна точная дата, когда крест попал в землю – во время штурма крепости 25 сентября 1579 года, когда она была сожжена войсками короля Стефана Батория.

Молоты Тора

Ранее студенты исторического факультета БГУ во время экспедиции Института истории НАН сделали сенсационную находку на археологическом памятнике "эпохи викингов" Кордон в Шумилинском районе: впервые были найдены три полностью сохранившився "молота Тора" .



© Фото: Віталь Сідаровіч, асабісты архіў В Беларуси впервые нашли полностью сохранившиеся "молоты Тора"

По словам руководителя археологической практики истфака БГУ Виталия Сидоровича, они были изготовлены в IX-X веках из железа на территории Скандинавии.

Это мужское воинское украшение носили викинги, чтобы подчеркнуть свое языческое вероисповедание и отличие от христиан.

Ложка старше Тутанхамона

Вторую костяную ложку эпохи неолита нашли на раскопках Кривинского торфяника, который находится в Бешенковичском районе.

На территории памятника археологии были сделаны находки от времен нижнего неолита до раннего бронзового века, то есть люди там жили на протяжении 3,5 тысячи лет.

Кандидат исторических наук Максим Чернявский рассказал, что ложка возрастом четыре тысячи лет была сделана из кости, и пользовался ей правша. Также ученый отметил, что находка на целую тысячу лет старше Тутанхамона.

Печать Евфросинии Полоцкой

Ведутся раскопки и у стен древнего Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке, основанного в XII веке.

Возле Спасо-Преображенского храма археологам удалось найти печать, которая принадлежала самой Евфросинии Полоцкой. В Беларуси это уже вторая подобная находка. Первую печать обнаружили также в Полоцке в 2015 году.

"Это вислая печать, такие обычно к документам того времени привешивали, когда их перевязывали, чтобы документы никто не прочитал", – прокомментировал открытие ведущий научный сотрудник Полоцкого музея Александр Соловьев.

На печати с одной стороны изображена Евфросиния Александрийская, которая считается патронессой первой белорусской святой, а с другой – Христос Спаситель "Пантократор". На основании этого ученые и сделали вывод о принадлежности печати.