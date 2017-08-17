Пятикилометровый астероид подойдет к Земле 1 сентября

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Астероид Флоренс, достигающий 4,4 километра в диаметре, окажется на минимальном удалении от Земли 1 сентября, сообщили в NASA .



© Pixabay Астероид размером с дом пролетит рядом с Землей осенью

Астероид Флоренс приблизится к Земле на семь миллионов километров, что равняется 18 расстояниям между нашей планетой и Луной. Флоренс станет крупнейшим астероидом со времен начала систематических наблюдений за потенциально опасными околопланетными объектами.

Пол Ходас из Центра исследований околоземных объектов NASA рассказал, что многие астероиды подходили ближе к Земле, чем подойдет Флоренс, однако по своим размерам они куда скромнее. Ученые рассматривают сближение астероида с землей как уникальную возможность для наблюдений, в последний раз Флоренс подходил к нашей планете так близко в 1890 году.

"Многие астероиды подходили к Земле и ближе. Но Флоренс — крупнейший астероид, который подойдет к Земле так близко с вводом программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов", — сказал Ходас.

Астероид Флоренс был открыт в 1981 году. В NASA уверены, что он не представляет опасности для нашей планеты. С конца августа по начало сентября астероид можно будет наблюдать с помощью телескопа в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.

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