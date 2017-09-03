Семья пропавшего украинца подала в ЕСПЧ иск против России

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Семья пропавшего в Гомеле украинца Павла Гриба подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против Российской Федерации, сообщила сестра пропавшего Ольга Гриб.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД РБ: собранную информацию по делу Гриба готовят для передачи Киеву

Об исчезновении 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба стало известно на минувшей неделе: его отец написал на своей странице в Facebook заявил о том, что сына будто бы украли в Беларуси. Посольство Украины направило в МИД республики ноту с просьбой выяснить, где находится Гриб, а на родине завели уголовное дело по предварительной правовой квалификации "умышленное убийство". Украинская сторона заявляла о том, что Гриба будто бы украли сотрудники ФСБ, хотя в КГБ подчеркивали, что на территории Беларуси работают только белорусские спецслужбы.

По мнению адвоката семьи Евгении Закревской, Гриба могут удерживать в РФ.



© Фото: предоставлено Антоном Бычковским Госпогранкомитет подтвердил пересечение Грибом белорусской границы

"Мы обратились в европейские институции, в частности, в Европейский суд по правам человека. К ним было подано ходатайство в порядке правила 39 о нарушении Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", — цитируют украинские СМИ сестру Гриба.

По ее словам, родственники также обратились в Международный комитет Красного Креста, а во вторник намерены обратиться к ООН и ОБСЕ.