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Семья пропавшего украинца подала в ЕСПЧ иск против России
04.09.2017 16:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен — Sputnik. Семья пропавшего в Гомеле украинца Павла Гриба подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против Российской Федерации, сообщила сестра пропавшего Ольга Гриб.
© Sputnik / Виктор Толочко
Об исчезновении 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба стало известно на минувшей неделе: его отец написал на своей странице в Facebook заявил о том, что сына будто бы украли в Беларуси. Посольство Украины направило в МИД республики ноту с просьбой выяснить, где находится Гриб, а на родине завели уголовное дело по предварительной правовой квалификации "умышленное убийство". Украинская сторона заявляла о том, что Гриба будто бы украли сотрудники ФСБ, хотя в КГБ подчеркивали, что на территории Беларуси работают только белорусские спецслужбы.
По мнению адвоката семьи Евгении Закревской, Гриба могут удерживать в РФ.
© Фото: предоставлено Антоном Бычковским
"Мы обратились в европейские институции, в частности, в Европейский суд по правам человека. К ним было подано ходатайство в порядке правила 39 о нарушении Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", — цитируют украинские СМИ сестру Гриба.
По ее словам, родственники также обратились в Международный комитет Красного Креста, а во вторник намерены обратиться к ООН и ОБСЕ.
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По мнению адвоката семьи пропавшего украинца, его могут удерживать на территории Российской Федерации.
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