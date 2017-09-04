Администрация Президента 5-8 сентября проведет приемы граждан в трех областях и Минске

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси 5-8 сентября проведет приемы граждан в Брестской, Витебской и Гродненской областях и Минске, сообщает БЕЛТА.

Администрация Президента продолжает на плановой основе осуществлять выездные приемы граждан в регионах. Эта работа позволяет не только узнать и решить вопросы, беспокоящие граждан, но и непосредственно осуществить мониторинг ситуации на местах.

Так, главный советник управления письменных и электронных обращений главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Мелешкевич Елена Александровна примет граждан 5 сентября в Сморгонском райисполкоме с 10.00 до 13.00.

6 сентября помощник Президента - инспектор по Брестской области Герасимов Василий Николаевич проведет личный прием граждан в Высоковском горисполкоме с 10.00 до 13.00.

В этот же день помощник Президента - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич примет граждан в Зельвенском райисполкоме с 10.00 до 13.00.

Помощник Президента - инспектор по г.Минску Карпяк Владимир Валентинович проведет прием граждан 6 сентября с 13.00 до 16.00 в Администрации Московского района Минска.

8 сентября главный советник управления идеологии и информационной политики главного идеологического управления Марченко Наталия Михайловна примет граждан в Браславском райисполкоме с 10.00 до 13.00.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и по телефону администрации Московского района столицы (200-63-96).

В сентябре выездные приемы продолжатся.-0-