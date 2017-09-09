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Праздничная суббота: в Минске продолжают отмечать День города
09.09.2017 23:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен — Sputnik. Юбилейный День города минчане и гости столицы отмечают с размахом в течение нескольких дней, в субботу публика развлекалась на ярмарках, концертах и конкурсах.
Праздник начался с раннего утра: у обелиска "Минск — город-герой" прошло торжественное возложение цветов с участием чиновников.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на праздновании Дня города
Затем горожане направились на фестиваль истории и культуры "Менск старажытны".
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Сражения на фестивале "Менск старажытны" выглядели очень реалистично
Его гости увидели показательные выступления клубов, занимающихся реконструкцией эпохи Наполеона, Первой и Второй мировых войн, раннего средневековья.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
На фестивале истории и культуры "Менск старажытны"
Кроме фестиваля в самом центре города у Дворца спорта публику развлекали ярмарка, концерты и веселые конкурсы.
Некоторые в День города даже
© Sputnik / Сергей Пушкин.
На Дне города в субботу было замечено платье из.. профитролей
В честь юбилея столицы сотрудники МЧС устроили показательные соревнования на звание лучшего спасателя.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Показательные соревнования МЧС
До самого вечера в Верхнем городе и в центре Минска продолжались праздничные мероприятия.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
На празднике было весело даже батону
Перед кульминацией праздника — традиционным фейерверком — жителей и гостей столицы порадовал концерт Президентского оркестра с участием известной белорусской группы J:Морс.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Развлечения подготовили на любой возраст и вкус
Организаторы обещали, что музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу в честь Дня города будет видно практически со всего центра столицы.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Огромный бесплатный торт вызвал настоящий ажиотаж
В воскресенье, 10 сентября, праздник продолжится массовым полумарафоном и Днем танкиста в парке Победы. И это еще не все, что подготовили для горожан.
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С раннего утра и до позднего вечера субботы в Минске с размахом отмечают 950-летие столицы.
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