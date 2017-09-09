Праздничная суббота: в Минске продолжают отмечать День города

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Юбилейный День города минчане и гости столицы отмечают с размахом в течение нескольких дней, в субботу публика развлекалась на ярмарках, концертах и конкурсах.

Праздник начался с раннего утра: у обелиска "Минск — город-герой" прошло торжественное возложение цветов с участием чиновников.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на праздновании Дня города

Затем горожане направились на фестиваль истории и культуры "Менск старажытны".



© Sputnik / Сергей Пушкин. Сражения на фестивале "Менск старажытны" выглядели очень реалистично

Его гости увидели показательные выступления клубов, занимающихся реконструкцией эпохи Наполеона, Первой и Второй мировых войн, раннего средневековья.



© Sputnik / Сергей Пушкин. На фестивале истории и культуры "Менск старажытны"

Кроме фестиваля в самом центре города у Дворца спорта публику развлекали ярмарка, концерты и веселые конкурсы.

Некоторые в День города даже решили пожениться , присутствовать на росписи могли все желающие.



© Sputnik / Сергей Пушкин. На Дне города в субботу было замечено платье из.. профитролей

В честь юбилея столицы сотрудники МЧС устроили показательные соревнования на звание лучшего спасателя.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Показательные соревнования МЧС

До самого вечера в Верхнем городе и в центре Минска продолжались праздничные мероприятия.



© Sputnik / Сергей Пушкин. На празднике было весело даже батону

Перед кульминацией праздника — традиционным фейерверком — жителей и гостей столицы порадовал концерт Президентского оркестра с участием известной белорусской группы J:Морс.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Развлечения подготовили на любой возраст и вкус

Организаторы обещали, что музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу в честь Дня города будет видно практически со всего центра столицы.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Огромный бесплатный торт вызвал настоящий ажиотаж

В воскресенье, 10 сентября, праздник продолжится массовым полумарафоном и Днем танкиста в парке Победы. И это еще не все, что подготовили для горожан.

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