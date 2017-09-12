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В Могилевском районе задержали двоих парней за приготовлением гашишного масла

13.09.2017 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилевском районе с поличным задержали двоих парней, которые готовили гашишное масло. Один из задержанных — несовершеннолетний, сообщила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.



У парней изъяли чайник со стеблями растений и мутной жидкостью серо-зеленого цвета со специфическим запахом и отправили на экспертизу. Специалисты быстро выяснили, что в чайнике находились опасные наркотические средства — марихуана и гашишное масло, уточнили в Госкомитете судебных экспертиз по Могилевской области.

По словам Оксаны Соленюк, парни обнаружили куст конопли и решили изготовить наркотическое вещество. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

 
 
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