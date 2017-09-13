Как мы поддались грибной лихорадке, или Сколько можно насобирать боровиков за 2 часа

Фотографиями грибных уловов забиты все социальные сети. Только ленивый белорус не побывал в лесу и не сделал фото с боровиками. Кто-то привозит из лесу грибной ковер , кто-то — гриб-гигант . Иван Величко поддался грибной лихорадке и отправился на тихую охоту в места, откуда накануне с очень большим уловом вернулась наша коллега.

Сколько удалось собрать в ходе эксперимента и удалось ли заработать на грибах — в нашем видео.

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