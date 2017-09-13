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Как мы поддались грибной лихорадке, или Сколько можно насобирать боровиков за 2 часа
14.09.2017 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Фотографиями грибных уловов забиты все социальные сети. Только ленивый белорус не побывал в лесу и не сделал фото с боровиками. Кто-то привозит из лесу
Сколько удалось собрать
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Иван Величко поддался грибной лихорадке и отправился на тихую охоту в места, откда накануне с очень большим уловом вернулась наша коллега. Сколько удалось собрать...
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