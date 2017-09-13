ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как мы поддались грибной лихорадке, или Сколько можно насобирать боровиков за 2 часа

14.09.2017 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фотографиями грибных уловов забиты все социальные сети. Только ленивый белорус не побывал в лесу и не сделал фото с боровиками. Кто-то привозит из лесу грибной ковер, кто-то — гриб-гигант. Иван Величко поддался грибной лихорадке и отправился на тихую охоту в места, откуда накануне с очень большим уловом вернулась наша коллега.

Сколько удалось собрать в ходе эксперимента и удалось ли заработать на грибах — в нашем видео.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также
Основные принципы обработки грибов
Как собирать опята и что из них готовить?
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Величко поддался грибной лихорадке и отправился на тихую охоту в места, откда накануне с очень большим уловом вернулась наша коллега. Сколько удалось собрать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Среди минских следователей провели конкурс мастерства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика