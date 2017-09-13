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Все еще выясняется личность женщины, тело которой нашли у вокзала в Минске. Художник составил портрет

14.09.2017 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи продолжают выяснять личность женщины, тело которой нашли еще 25 августа недалеко от ж/д вокзала в Минске. Волонтеры отряда «Ангел» составили рисованный портрет погибшей.


Рисунок предоставлен поисковым отрядом «Ангел»

Предварительно сообщалось, что женщина умерла от переохлаждения. Ее тело в 10 метрах от рельсов под деревом заметил машинист. У погибшей не нашли каких-либо документов; ее личность выясняют. Не исключено: она могла приехать из другой страны.

Приметы женщины: на вид около 30 лет, рост 155−160 см, глаза серые, шрамов и татуировок нет, волосы ниже плеч темные, худощавого телосложения, размер обуви 37.

Особые приметы: имеются веснушки на лице.

Была одета: сарафан (летнее платье) голубого цвета, туфли летние темно-синие на плоской подошве с завязками-бантами, кофта с длинным рукавом полосатая на пуговицах (цвет светло-серо-черный).

Рядом находилась небольшая дамская сумочка, внутри — флакон туалетной воды и две туши.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Всех, кто узнал женщину или знают что-либо о происшествии, просят сообщить об этом по телефонам: 8017 396−55−72, 8029 288−22−89, 8044 748−69−15. Либо связаться с дежурной службой УСК по г. Минску по телефону 8 017 389-55-55.

 
Теги: Минск
 
 
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Не исключено, что женщина приехала из другой страны, то есть иностранка.

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