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Все еще выясняется личность женщины, тело которой нашли у вокзала в Минске. Художник составил портрет
14.09.2017 12:10 — Новости Общества | Tut.by
Следователи продолжают выяснять личность женщины, тело которой нашли еще 25 августа недалеко от ж/д вокзала в Минске. Волонтеры отряда «Ангел» составили рисованный портрет погибшей.
Предварительно сообщалось, что женщина умерла
Приметы женщины: на вид около 30 лет, рост 155−160 см, глаза серые, шрамов и татуировок нет, волосы ниже плеч темные, худощавого телосложения, размер обуви 37.
Особые приметы: имеются веснушки на лице.
Была одета: сарафан (летнее платье) голубого цвета, туфли летние темно-синие на плоской подошве с завязками-бантами, кофта с длинным рукавом полосатая на пуговицах (цвет светло-серо-черный).
Рядом находилась небольшая дамская сумочка, внутри — флакон туалетной воды и две туши.
Всех, кто узнал женщину или знают что-либо о происшествии, просят сообщить об этом по телефонам: 8017 396−55−72, 8029 288−22−89, 8044 748−69−15. Либо связаться с дежурной службой УСК по г. Минску по телефону 8 017 389-55-55.
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Все еще выясняется личность женщины, тело которой нашли у вокзала в Минске. Художник составил портрет
Не исключено, что женщина приехала из другой страны, то есть иностранка.
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