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Дрова и брикет в Могилевской области подорожают

21.09.2017 15:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Повышение фиксированных розничных цен на дрова и брикет для населения ожидается в октябре в Могилевской области. В среднем стоимость вырастет приблизительно на 10%, сообщили на предприятии «Облтопливо».


Фото с сайта pilomir.by

Пока топливо населению в регионе продают по старым ценам. Самое большое количество брикета и дров, — а эту продукцию предлагают филиалы «Облтоплива», — расходится в Бобруйске, Мстиславле, Костюковичах, Могилеве, Горках, Белыничах и Кричеве. Основной поставщик торфа — завод «Днепровский». Дрова поставляют лесхозы.

Населению реализовали топливного брикета более 65% от годовой потребности, дров — более 70%. А прошлом году в это время объемы были меньше.

— На складах филиалов есть около 600 тонн топливных брикетов, дров — более 3 тыс. плотных кубометров. Но остатки каждый день пополняются. Потребности населения в твердом топливе будут обеспечены в полном объеме, — заверили на предприятии «Облтопливо».

 
Теги: Могилев
 
 
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Повышение фиксированных розничных цен ожидается в октябре.

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