В Орше открыли обновленную пожарную аварийно-спасательную часть

Обновленную пожарную аварийно-спасательную часть № 1 горрайотдела по ЧС открыли сегодня в Орше. В торжестве участвовал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко.

Министр отметил, что Орша получила практически новую пожарную часть: во время реконструкции старое здание полностью демонтировали и, начиная с фундамента, возвели заново.

«Оршанскому району глава государства поставил задачу развивать промышленность, сельское хозяйство, создавать новые рабочие места, строить жилье. Все это должно сопровождаться надежной защитой людей. В обновленной части созданы все условия для сотрудников, для того, чтобы они эффективно выполняли профессиональные задачи», — отметил Владимир Ващенко.