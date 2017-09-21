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В Орше открыли обновленную пожарную аварийно-спасательную часть

22.09.2017 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Обновленную пожарную аварийно-спасательную часть № 1 горрайотдела по ЧС открыли сегодня в Орше. В торжестве участвовал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко.

Министр отметил, что Орша получила практически новую пожарную часть: во время реконструкции старое здание полностью демонтировали и, начиная с фундамента, возвели заново.

«Оршанскому району глава государства поставил задачу развивать промышленность, сельское хозяйство, создавать новые рабочие места, строить жилье. Все это должно сопровождаться надежной защитой людей. В обновленной части созданы все условия для сотрудников, для того, чтобы они эффективно выполняли профессиональные задачи», — отметил Владимир Ващенко.

 
 
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Во время реконструкции старое здание полностью демонтировали и, начиная с фундамента, возвели заново.

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